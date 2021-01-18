Politis: Taraflar 5'li konferansta Guterres çerçevesinde Federasyon görüşecek

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Politis Gazetesi BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs sorununda beşli konferans gerçekleştirilmesi ve konferansın Guterres çerçevesinde yapılması görevini başardığını yazdı.

Kıbrıs’ın güneyinde yayınlanan Politis Gazetesi BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs sorununda beşli konferans gerçekleştirilmesi ve konferansın Guterres çerçevesinde yapılması görevini başardığını yazdı.

TAK’ın haberine göre Politis gazetesi “Guterres Çerçevesiyle Beşli Konferansa Gidiyoruz – Beşli Konferans Guterres Çerçevesinde” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, beşli konferans gerçekleştirilmesi ve konferansın Guterres çerçevesinde yapılması görevini başardığını yazdı.

Gazete, Lute’un adadaki temasları sırasında Kıbrıslıtürk tarafına “maksimalist tezlerle beşli konferans gerçekleştirilemeyeceği”, Kıbrıslırum tarafına ise “artık tutarsızlıklara yer olmadığı” mesajını verdiğini belirtti.

Kıbrıslırum tarafının, Kıbrıslıtürklerin siyasi eşitlik ve etkin katılım talebine karşı ciddi itirazları olmasına rağmen, “merkez hükümetin yetkilerinin desantralize edilmesinin, küçük ama fonksiyonel bir merkezi devletin yaratılmasını sağlayabilmesi durumunda bir uzlaşıya varabileceği” düşüncesini taşıdığını yazan gazete, bu yaklaşımın BM parametreleri dışında olmadığı kararına varıldığını yazdı.

Kıbrıslıtürk tarafının ise, federasyonu reddederek, iki devletli çözüm önerisiyle yola çıktığını ancak Lute’un “bu tezle beşli konferansın hiçbir zaman toplanamayacağı” uyarısında bulunmasının ardından Türkiye’yle istişare ettiğini yazan gazete, Kıbrıslıtürk tarafının bu istişare akabinde “Denktaş’ın eski tezlerine dönüş yaparak, asıl hedefin; iki devletçiğin egemen eşitliğine dayanan bir çözüm olduğu” mesajını Lute’a ilettiğini yazdı. Habere göre, Kıbrıslıtürk tarafının bu tezi, BM tarafından Guterres’in çözüm çerçevesi içerisinde addedildi.

“AB, iki devlet istemediği mesajını iletti”

Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan gazeteler, Kıbrıs sorunu ve Şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanan gayrı resmi beşli konferans konusundaki haberlerinde AB’nin Türkiye ile Kıbrıslıtürk tarafına, iki devletli çözümü onaylamadığı mesajını ilettiğini yazdı.

Gazeteler ayrıca, BM’nin de Kıbrıslırum tarafına, gayrı resmi beşli konferansın Kıbrıs sorununun çözümü için “son şans olduğu” mesajını gönderdiğini de yazdı.

Kathimerini gazetesi: “AB, Türklerin İki Devletli Çözüm Planlarına Engel”

Kathimerini gazetesi: “AB, Türklerin İki Devletli Çözüm Planlarına Engel” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Kıbrısrum tarafının, AB ile Türkiye arasında gözlemlenen yeniden yakınlaşma girişimleri çerçevesinde Kıbrıs sorununun da ele alınmasını ve AB’nin Türkiye’yi, BM parametreleri çerçevesinde hareket etmeye ikna etmesini umut ettiğini yazdı.

Gazete, AB Komisyonu temsilcilerinin gazeteye yaptıkları çeşitli açıklamalarda, Kıbrıs sorununun tek çözüm şeklinin, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon olabileceği mesajlarını verdiklerini yazarken, Kıbrıslırum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yine gazetenin bugünkü sayısında yer alan söyleşisinde; “Brüksel’in Türkiye ve Kıbrıslıtürk tarafına, Kıbrıs sorununun başka bir çözüm şeklinin, özellikle iki devletin söz konusu olmadığı mesajını ilettiği”ne de yer verdi.

AB ile Türk yetkililer arasında karşılıklı temasların sürdüğünün ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brüksel’i ziyaret edeceğinin altını çizen gazete, AB-Türkiye arasındaki görüş ayrılıklarının çözülmesi çabalarına Kıbrıs sorununun da dahil olduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi: “Baskı ‘Tsunamisi’ Geliyor – ‘Siyasi Eşitlik’ Anahtar, Lefkoşa’ya ‘Son Şans’ Tehditli Mesajlar”

Fileleftheros gazetesi ise “Baskı ‘Tsunamisi’ Geliyor – ‘Siyasi Eşitlik’ Anahtar, Lefkoşa’ya ‘Son Şans’ Tehditli Mesajlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, BM’nin Kıbrıs sorununda atılacak adımları belirlediğini ve Haziran ayına kadar bir takvim çizdiğini yazdı.

Gazete, BM’nin aynı zamanda özellikle Kıbrıslırum tarafına, girişimlerin başarısızlığı durumunda bunun mevcut BM Genel Sekreteri için son girişim anlamına geleceği mesajını da verdiğini, bu mesajın ilk kez veriliyor olmamasına karşın bu sefer tehdit niteliği içerdiğini belirtti.

Kıbrıs sorununa ilişkin gerçekleştirilen kulis faaliyetlerinde başrol oynayan İngiltere’nin, “gevşek federasyon ve iki devlet” yaklaşımları arasında bir uzlaşı noktası bulunması gerektiğini düşündüğü kaydedildi. İngiltere’nin kulis faaliyetlerinden anlaşılan şeyin ise, adı ne olursa olsun, çoğunluğun yöneldiği modelin “gevşek federasyondan konfederasyona dokunacak bir model olduğu” iddiasında bulunan gazete, ilk aşamada ise garanti altına alınmak istenen unsurun, “ülkenin AB içerisindeki varlığı olduğunu” yazdı.

Gazete, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine Crans Montana’da kalınan yerden devam etmesi ihtimalini göz ardı etmediği mesajını AB’ye ilettiğini ancak bunun için tek şart olarak da Kıbrıslırum tarafının siyasi eşitliği kabul etmesini gösterdiğini yazdı.

Habere göre, Türkiye bu temaslarında, siyasi eşitliğin ne olduğuna da netlik kazandırırken, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda Kıbrıslıtürklerin statüsünün ne olacağı konusunda da önceden uzlaşı sağlanmasını talep ediyor.