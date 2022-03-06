Polonya'ya Son 24 Saatte 106 Bin Ukraynalı Sığındı

Rusya`nın saldırıları sebebiyle 100 binlerce Ukraynalı ülkesini terk ediyor.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pawel Bossernaker, son 24 saatte 106 bin kişinin Ukrayna`dan Polonya`ya geldiğini, bunun son 10 gündeki en yüksek sayı olduğunu söyledi.

Bossernaker, saldırı nedeniyle Ukrayna`dan Polonya`ya toplam 800 bin kişinin geçtiğini belirterek "Şu anda Polonya-Ukrayna sınırında 30 kabul noktası oluşturduk. Ayrıca yerel yönetimler tarafından oluşturulan küçük kabul noktaları da bulunuyor" dedi.