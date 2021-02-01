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Popülaritesi hızla artan Clubhouse nedir? Nasıl üye olunur?

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Popülaritesi hızla artan Clubhouse adlı sosyal medya uygulamasını duymuş ancak sadece davetiye ile girilebildiği için henüz üye olmamış olabilirsiniz.
Popülaritesi hızla artan Clubhouse nedir? Nasıl üye olunur?

Clubhouse bir sesli mesaj uygulaması. Söz konusu sosyal medya şirketi kendisini 'audio bazlı yeni medya platformu' olarak tanımlıyor. Uygulama ile dünyanın her yerinden insanlar sesli olarak birbirleriyle konuşabiliyor, hikayeler anlatabiliyor ve fikirlerini paylaşabiliyor. Bu yolla yeni arkadaşlar da ediniliyor.

Clubhouse içinde mevcut konular arasında farklı sohbet gruplarına girebilirsiniz. Kullanıcıların sesli mesajlarından oluşan sohbet grupları bir tür 'canlı podcast' formatını andırıyor. Bu gruplarda katılımcıları dinlemek ya da sesli mesajla sohbete katılmak sizin tercihiniz.

Clubhouse sadece kullanıcıların etkileşimi için değil paneller düzenlemek ve network oluşturma amacıyla da kullanılıyor. Kullanıcılar arasında bire bir özel mesajlaşma özelliği de bulunuyor.

Platformun ana özelliklerinden biri de uygulama için sesli konuşmalar kaydedilemiyor. Sesli konuşmaları telefonunuza kaydetmenize teknik açıdan izin verilmiyor.

Clubhouse uygulamasını daha çok kimler kullanıyor?

Uygulama daha çok ünlüler arasında kullanılıyor. Chris Roch ve Drake uygulamayı kullananlar arasında. En son Elon Musk da Twitter hesabında Clubhouse uygulamasını kullanıcılarına tavsiye etti. Ünlüler, uygulama üzerinde daha çok sohbet organize ederek kullanıyor.

2019'da San Francisco'da kurulan Clubhouse uygulamasını en son 2020'nin Aralık ayında en az 600 bin kişinin kullandığı belirtilmişti. Ancak yeni yılın ocak ayı itibariyle uygulamayı kullananların sayısı hızla arttı. ABD dışıda özellikle Japonya'da popülaritesi artan uygulama, Apple Store'da sosyal medya uygulamaları alanında en fazla indirilen ilk uygulama oldu.

Clubhouse uygulamasının kurucuları kimler?

Uygulama Paul Davison ve Rohan Seth tarafından kuruldu. Uygulamanın değeri Ocak 2021 itibariyle yaklaşık 100 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Uygulamaya nasıl üye olunur?

Clubhouse uygulamasına sadece davetiye yoluyla üye olunuyor. Henüz Android sürümü olmayan uygulama sadece iPhone telefonlarda kullanılabiliyor. iPhone kullanıcıları uygulamayı indirip bir kullanıcı hesabı açabiliyor ancak davetiye aldıktan sonra uygulamayı kullanabiliyor.

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