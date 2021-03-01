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Portofino Otel kameralarının faaliyete geçmesiyl hırsız yakalandı

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Portofino Otel kameralarının faaliyete geçmesiyl hırsız yakalandı
Portofino Otel kameralarının faaliyete geçmesiyl hırsız yakalandı

15-28.021 tarihleri arasında Gazimağusa’da Portofino isimli otelin ambar kapısını kırmak suretiyle defalarca otele giriş sağlayıp resepsiyon bölümünden bir adet kol saati ile 60 TL para sirkat edip otelin 7 adet odasının kapılarına hasar veren V. D., otel kameralarının faaliyete geçirilmesiyle 28.92.21 tarihinde suçüstü hali yakalı e verdi ve tutuklandı.

Zanlının bugün 01.03.21 tarihinde Bina açma, sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yapılacak olan tutukluluk emri duruşması, zanlıya yapılan PCR testi sonucunun geç çıkaca olması nedeniyle iddia makamının talebi, savunma avukatının itirazda bulunmaması ve yargıcın izin vermesiyle gıyabında görüşülerek hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Zanlının gıyabında görüşülen duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, P Emin Özbilen’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

PM Özbilen yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. 15.02.21 – 28.02.21 tarihleri arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren Portofino isimli otelin güneye bakan ambar odasının kapısına hasar vermek suretiyle otele defalarca giriş sağlayan zanlının, resepsiyon bölümünde bir kutu içerisinde muhafaza edilen 60 TL nakit para ile bir adet kol saatini sirkat ettiğini söyleyen PM Özbilen oteldeki 7 odanın kapılarına hasar verdiğini, bir oda kapısının camını kırdığını ve karıştırmak suretiyle her yerin altını üstüne getirdiğini belirtti. Olayın 20.02.21 tarihinde A.B tarafından polise rapor edildiğini belirten tanık polis, otelin çalışmayan kameralarının 26.02.21 tarihinde faaliyete geçirilmesiyle 28.02.21 tarihinde saat 12.00 raddelerinde zanlının tekrar otele girmesiyle tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Otel içerisindeki kontrol ve zarar tespit çalışmaları yanında kamera görüntülerindeki incelenmelerin de devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler olduğuna değinen tanık polis, bir soru üzerine zanlının olayla ilgili suçunu kabul ettiği ve pişman olduğu yönünde beyanı olduğunu söyledikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde gıyabında emir verdi

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