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Pozitif vaka tespit edilen Metropol Market PCR test sonuçlarını duyurdu

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Geçtiğimiz gün çalışanlarının birinde coronavirüs tespit edilen Metropol market ve PizzyBurger bir açıklama yaparak açıldıklarını duyurdu
Pozitif vaka tespit edilen Metropol Market PCR test sonuçlarını duyurdu

Geçtiğimiz gün çalışanlarının birinde coronavirüs tespit edilen Metropol market ve PizzyBurger bir açıklama yaparak açıldıklarını duyurdu:

Halk Sağlığının korunması kapsamında ,

METROPOL Girne ve PizzyBurger Girne

çalışanlarına yapılan PCR testi sonuçları

NEGATİF çıkmıştır.

İş yerlerimiz programlı olarak ekolojik dezenfektanlar kullanılarak derin hijyen sağlanmaya devam edecektir.

Çalışanlarımız seyreltilmiş vardiya ve rotasyon usülü ile çalışmaktadırlar.

Covid-19 tedbirleri eğitimleri uzmanlarımız tarafından programlanmış bir şekilde sürdürülmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Girne Belediyesi yetkililerinin direktifleri/önerileri dikkate alınarak çok yakın işbirliği içinde süreç yürütülmüştür.

Bu süreçte bizlerle beraber olan tüm halkımıza teşekkürlerimizi iletir ,Sağlıklı Günler Dileriz.

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