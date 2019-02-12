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Prodromu: "Crans-Montana'da sunduğumuz önerilerimiz hala masadadır"

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Pazartesi günü basına açıklamalarda bulunan Prodromu, “Anastasiadis’in, Akıncı ile 26 Şubat’ta yapacağı görüşmede müzakereler bırakıldığı yerden başlanırsa biz görev tanımı üzerinde istişare etmeyi bekliyoruz” dedi.
Prodromu: "Crans-Montana'da sunduğumuz önerilerimiz hala masadadır"

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili Crans-Montana’da yaptığı önerilerin hala masada olduğunu, hiçbir şekilde geri çekilmediğini, bu önerilerin kapsamlı, Guterres çerçevesinin açıklık getirdiği nihai bir anlaşmanın şartı olduğunu vurguladı.Pazartesi günü basına açıklamalarda bulunan Prodromu, “Anastasiadis’in, Akıncı ile 26 Şubat’ta yapacağı görüşmede müzakereler bırakıldığı yerden başlanırsa biz görev tanımı üzerinde istişare etmeyi bekliyoruz” dedi.

Rum Sözcü, Kıbrıs sorunu çözülecekse, konular seçilerek değil, tüm konuların görüşülmesi gerektiğine işaret etti ve ilk kez Anastasiadis’in Akıncı ile bir yıl önce görüşmek istediğini belirttiğini, Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildiğinde ise Kıbrıs Türk liderinin kendisiyle görüşme yapmakta isteksiz olduğunu kaydetti.

26 Şubat için belirlenen görüşmenin gayrı resmi olduğunu, iki liderin diyaloğun başlaması için görev tanımı üzerinde görüş alışverişi yapma fırsatı bulacaklarını ifade eden Prodromu, 5 Temmuz 2017’de, Crans- Montana görüşmelerinde Rum liderinin, Guterres Çerçevesine yardımcı olacak ve nihai bir anlaşmanın koşulu üzerinde kapsamlı öneriler sunduğunu söyledi.

Prodromu, Kıbrıs sorununun bir istila ve işgal sorunu olduğunu, çözüm çerçevesini tarif eden ve Türk askerlerinin geri çekilmesi çağrısı yapan BM kararları bulunduğunu anlattı.

Hükümet Sözcüsü, Guterres çerçevesinin tüm altı parametresinin eşit şekilde önemli olduğunu, bu parametrelerin sadece bazılarını seçerek müzakerelere başlanamayacağını belirtti. 

Prodromu, Anastasiadis’in Crans-Montana’da 5 Temmuz’da masaya koyduğu önerilerini geri çektiğine ilişkin bir yorumu yanıtladı.

“Anastasiadis, bu önerileri hiçbir şekilde geri çekmemiştir” diyen Prodromos Prodromou, bir kez daha bu öneriler nihai bir anlaşma koşuluyla sunulduğunu, bunun her zaman böyle olacağını bildirdi.

Sözcü, Türkiye Dışişleri bakanının garantilerin kalkmasının ve işgal güçlerinin geri çekilmesinin ‘bir rüya olduğunu, bu rüyadan uyanmak gerektiğini’ söylemesiyle Crans- Montana’da bir anlaşma elde edilemediğini hatırlattı.

Bir başka soruyu yanıtlayan Prodromu, Kıbrıs Türk tarafının da Crans-Montana’da öneriler sunduğunu, çerçevenin tüm altı parametresi için önerilere ihtiyaçları olduğunu, Türk tarafının garantiler ve Türk askerlerinin adadan geri çekilmesinin görüşülmesine isteksizlik göstermesi durumunda, müzakerelerde bir sorun olacağını ifade etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu, “eğer bazıları seçilerek değil tüm konular görüşülürse bir çözüm olabilir” şeklinde konuştu.

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