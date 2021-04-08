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Prof. Dr. Mehmet Çakıcı:''Bu kadar vakanın hesabını kim verecek, bilimsel önleyici programları hayata geçirmek için neyi bekliyorsunuz?”

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Prof. Dr. Mehmet Çakıcı: “Zamanında alınmayan tedbirler bizi bu noktaya getirdi; şimdi bu kadar vakanın hesabını kim verecek, bilimsel önleyici programları hayata geçirmek için neyi bekliyorsunuz?”
Prof. Dr. Mehmet Çakıcı:''Bu kadar vakanın hesabını kim verecek, bilimsel önleyici programları hayata geçirmek için neyi bekliyorsunuz?”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, son günlerde artan CoVid-19 vakaları sonrasında hükümetin tutumunu eleştirerek, “Zamanında alınmayan tedbirler bizi bu noktaya getirdi; şimdi bu kadar vakanın hesabını kim verecek, bilimsel önleyici programları hayata geçirmek için neyi bekliyorsunuz?” diye sordu.

Partisi adına yazılı bir açıklama yapan Çakıcı, dünyanın en az vaka sayısından en yüksek vaka sayısına çıkıldığı görüşünü bildirerek, hükümetin hiçbir bilimsel önleyici program ortaya koymadan “başarılı kriz yönetimi” diyecek kadar kendini kaybettiğini savunarak, hükümeti cehalet ve bilgisizlikle eleştirdi.

Vaka sayılarının her geçen gün artığına vurgu yapan Çakıcı, "Bilimsel tedbirlerin hayata geçirilmesi için illa insanlarımızı kaybetmemiz mi gerekiyor" dedi.

TKP olarak yaklaşık bir yıldır yaptıkları açıklamalarda işyerlerinin CoVid-19 sertifikasyon eğitimi ile açılması ve denetlenmesi gerektiğini defalarca anlattıklarını kaydeden Çakıcı, üniversitelerden ve bilimden kopuk bir yapının kabullenilebilir olmadığını söyledi.

Hükümetin, ülkede ilk vaka görüldüğü zaman bilimsel bir program açıklaması gerektiğini belirten Çakıcı, “Programın birinci ayağında eğitim, ikinci ayağında ise hukuksal tedbirlerin olması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Çakıcı, “hukuksal tedbirlerinin gücünün eğitimle birleşmemesi durumunda başarısız olunacağı belliydi” diyerek, son günlerde çoğalan vaka sayısının halkta tedirginlik yarattığını kaydetti.

Eğitim ayağında bütün işletmelerin yeni yaşam biçimine alışarak sertifikasyon işleminden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Çakıcı, denetim konusunun da çok önemli olduğunu, fakat, tedbirin kapanma olmadığını, kapanma olunca ekonominin de çöktüğünü, ekonominin çarklarının yeniden dönebilmesi için sağlıkla ekonominin birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Çakıcı, bilgi açısından eksiklikler olduğundan söz ederek, hükümet edenlerin mazeretlerin arkasına saklanmadan kararlar alması gerektiğinin altını çizdi. Çakıcı, bundan sonra açılacak iş yerleriyle ilgili sertifasyon işlemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı bünyesinde de bir denetleme ekibi kurularak gerekli denetlemelerin gecikmeden yapılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.

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