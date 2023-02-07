Prof. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Bu depremin yüzyıllardır beklendiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Deprem çok büyük oldu. 7,4 büyüklüğünde. Yıkım gücü 11’dir. Yaklaşık 130 tane atom bombası gücünde bir enerji boşaltmıştır" dedi.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Gazete Duvar'a konuşan Ercan, "Artçı depremlerde en az 2- 3 yıl sürecektir bu bölgede. Marmara’da bir deprem yapması mümkün değildir" dedi.

Ercan, şöyle konuştu:

"Bu Osmaniye üçgeninde olan bu deprem 4 tane ana kırığın kesiminde oluşmuştur. Bunlardan bir tanesi ölü deniz kırığı ki 7,5 büyüklüğüne kadar deprem yapabilir. Doğu Anadolu kırığı ile kesişmiştir. Diğeri de Arap kalkanı diye andığımız doğu Torosların ütünde bulunduğu Hakkari, Diyarbakır, Lice, Adıyaman’ın kuzeyi, Gaziantep Kilis bölgesi. Diğeri de Antalya körfezinden doğru gelen Kıbrıs yayının Çukurova’yı geçerek kesim yerinden oluşmuştur.

"Bu yüzyıllardır beklenen bir depremdir. Ama bu deprem şu an olacak, bugün olacak gibi bir düşüncemiz söz konusu değil. Bu bölgede Osmaniye üçgeninde, çatağında böyle bir depremi bekliyorduk. Deprem çok büyük oldu. 7,4 büyüklüğünde. Yıkım gücü 11’dir. Yaklaşık 130 tane atom bombası gücünde bir enerji boşaltmıştır. 42 saniye sürmüştür. Bunun arkasından irkitilmiş depremler olacaktır, 200 kilometre yarıçaplı alanda özellikle. Artçı depremler de en az 2- 3 yıl sürecektir bu bölgede. Marmara’da bir deprem yapması mümkün değildir."

(Kısa Dalga)