  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -12 °C
SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

Prof. Özlü: Mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama var

» »
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama olduğu için daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Prof. Özlü: Mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama var

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutant virüsün dünyada ve Türkiye'de daha fazla görülmeye başladığını belirterek, "Şu anda mutant virüslere aşılar etkili ama aşıların etkisinde bir zayıflama var. O açıdan dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutant virüslere karşı aşıların etkisinde zayıflama olduğu için daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü, “Tabii giderek şu anda toplumlarda sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada mutasyonlu virüsler yani varyant dediğimiz çok sayıda mutasyonun bir arada göründüğü yeni mutant virüsler daha fazla görülmeye başlıyor. Artış var, bu tabii izlenmesi gereken bir durum. Çünkü bu artışlar beraberinde yeniden salgında dalgalanmayı getirecek mi? Yeniden vaka sayılarında bir artış olacak mı? Bütün endişemiz o. Umarım kontrolünü sağlayabiliriz ama tabii bu virüslerin kontrolü daha zor, bulaşması daha kolay. Dikkatli olmamız lazım. Şu anda mutant virüslere aşılar etkili ama aşıların etkisinde bir zayıflama var. O açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Daha zayıf etkili ama hala etkili" dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3894 test yapıldı, 5'i yerel 25 pozitif vaka18 Şubat 2021 Perşembe 19:59
  • BM 10 Ülkenin Aşıların Yüzde 75'ini Aldığını, 130 Ülkede Aşı Olmadığını Açıkladı18 Şubat 2021 Perşembe 15:25
  • Aile Hekimi:'Ölümün çizgisinden döndüm'18 Şubat 2021 Perşembe 13:59
  • "Mutant virüsler yüzde 30 daha bulaştırıcı; tedbirler de aynı oranda artırılmalı"18 Şubat 2021 Perşembe 13:30
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vakaları 5 Haftada Yüzde 50 Azaldı18 Şubat 2021 Perşembe 13:00
  • Uzmanından 'Doğru kullanılmayan maske, ağızda mantara neden olabilir' uyarısı!18 Şubat 2021 Perşembe 12:45
  • 90 Gönüllüye Coronavirüs Bulaştırılacak18 Şubat 2021 Perşembe 09:49
  • Uzman Dr. Özlem Berktaş: Nefes alamıyorlar ve 'bizi kurtarın' dercesine gözümüzün içine bakıyorlar17 Şubat 2021 Çarşamba 23:59
  • Kovid-19 ani görme kayıplarına neden olabiliyor17 Şubat 2021 Çarşamba 23:46
  • Dünya genelinde Kovid-19 vakaları 5 haftadır düşüş eğiliminde17 Şubat 2021 Çarşamba 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti