Profesör kaçak kazıda yakalandı: Cahillik yaptık

Afyonkarahisar'da mezarlıkta kazı yapıp define ararken bekçilerin yakaladığı 4 şüpheliden birinin Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı. Prof. Güllü ifadesinde, "'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım" dedi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir mezarlıkta gece görev yapan bekçiler mezarlıkta kendilerini görünce kaçan şüphelileri fark etti. Takip sonrası şüphelilerden Mevlüt Güllü mezarlıkta, M.Ş. ise yakındaki bir evin bahçesinde yakalandı.

Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis, H.B. ile M.A.D.'yi de evinde yakalayıp gözaltına aldı.

Birinci derece Sit Alanı çıktı

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mezarlıkta define kazısı yapanlardan Mevlüt Güllü'nün, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olduğu belirlendi.

Mezarlığın Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden Türk askerlerinin defnedildiği bölge ve 1'inci Derece Sit Alanı olduğu belirtildi. Şüphelilere 'izinsiz kazı yapmak ve sit alanına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Prof. Dr. Mevlüt Güllü, emniyetteki ifadesinde, beraberindekilerin cep telefonundaki konumun yerini tespit etme amacıyla mezarlığa gittiğini, kazı sonrası alanı kapatmaya çalışırken yakalandıklarını anlattı.



Prof. Dr. Güllü'nün ifadesinde şunlar yer aldı:

"Konumda belirlenen yeri ben tespit ettim"

"Telefondaki konuma baktığımda eski mezarlık içinde bir noktayı gösterdiğini tespit ettim. Ben, 'Konumun neresi olduğunu size gösteririm başka da bir şeye karışmam' dedim. Benim aracıma dördümüz binip, mezarlığa gittik. Mezarlığın bulunduğu yerde araçtan indik. M.A.D., aracımı başka yere park ettikten sonra yanımıza geldi. Konumda belirlenen yeri ben tespit ettim. İki mezar arasında bir noktaydı."

"Kazı yerinde bir cisim bulmadık"

Kazdıkları alanda mezar olduğunu belirten taş veya yazı bulunmadığını anlatan Prof. Dr. Güllü, diğer üç kişinin onun belirlediği yeri kazmaya başladıklarını söyledi.



Güllü, "Belli bir yere kadar kazdıktan sonra bir şey çıkmayacağını anladıktan sonra kapatmaya başladık. Polis otomobilini görünce kaçmaya başladık. Kazıyı, 'Burada daha önceden eşkıya parası vardır' diye cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım. Kazı yerinde bir cisim bulmadık" diye konuştu.