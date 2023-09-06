  • BIST 8203.42
  • Altın 1658.178
  • Dolar 26.8087
  • Euro 28.7677
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Proud Boys lideri Enrique Tarrio, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

» »
Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili davalarda bugüne kadarki en büyük ceza verildi. Aşırı Sağcı Proud Boys grubu lideri Enrique Tarrio 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Proud Boys lideri Enrique Tarrio, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili cezalar belli oluyor.

Geçen hafta aşırı sağcı Proud Boys grubunun iki liderinin 17 ve 18 yıl ceza almasının ardından gözler örgütün eski başkanının alacağı cezadaydı.

Örgütün en önemli isimlerinden olan Enrique Tarrio 22 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Bu süre 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili verilen en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti.

Proud Boys lideri 2020 seçim sonuçlarının onaylanmasını durdurmak için bir komploya öncülük etmekle suçlandı.

Savcılar, Tarrio’nun başka bir suçu sebebiyle tutuklu olduğu için baskına katılmamasına rağmen ayaklanmayı organize ettiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump, sabıka fotoğrafıyla 7 milyon dolar bağış topladı27 Ağustos 2023 Pazar 15:37
  • Antarktika'daki buz kırılmasında binlerce penguen öldü25 Ağustos 2023 Cuma 08:14
  • ABD'de bir ilk: Trump cezaevine teslim oldu, sanık fotoğrafı çekildi25 Ağustos 2023 Cuma 08:04
  • ABD'de silahlı saldırı: En az 10 kişi vuruldu, beş kişi hayatını kaybetti24 Ağustos 2023 Perşembe 09:14
  • İnternet bağlantısı kopan robot taksiler San Francisco'yu birbirine kattı17 Ağustos 2023 Perşembe 10:45
  • BM, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti25 Temmuz 2023 Salı 21:55
  • Beyaz Saray, ‘Rusya’yla gizli görüşme’ iddiasını yalanladı08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:49
  • ABD’de geçen yıl yaklaşık 110 bin kişi uyuşturucudan öldü08 Temmuz 2023 Cumartesi 17:58
  • ABD'li vekiller NATO ülkelerinin savunma harcamalarındaki "orantısızlığın" görüşülmesini istiyor08 Temmuz 2023 Cumartesi 11:44
  • ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin’de: Sağlıklı bir rekabet arayışındayız08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti