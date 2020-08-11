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Putin duyurdu: İlk koronavirüs aşısı tescillendi

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Putin duyurdu: İlk koronavirüs aşısı tescillendi
Putin duyurdu: İlk koronavirüs aşısı tescillendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.

Putin’in açıklamasına göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil etti. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

Hükümet yetkilileriyle bir toplantıda Putin, “Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi” dedi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’dan kendisini aşı ile ilgili bilgilendirmesini isteyen Putin, “Yine de aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti” dedi. 

Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı üzerinde çalışanlara teşekkür eden Putin, bunun dünya için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

‘Kızıma aşı yapıldı’

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” dedi.

Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz üstünde olduğunu ifade etti.

Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve titreleri (antikor) yüksek düzeyde” dedi.

‘En kısa zamanda seri üretime başlayacağımızı umuyorum’

“En kısa zamanda aşının seri üretimine başlayacağımızı umuyorum. Bu önemli” diyen Putin, isteyen herkese aşı yapılabilmesi için bunun gerekli olduğunu kaydetti.

Putin, aşı yaptırmanın kesinlikle gönüllülük çerçevesinde olması gerektiğini de vurguladı.

Putin, “İlk tescili biz gerçekleştirdik. Yurtdışındaki partnerlerimizin çalışmalarında da ilerleme kaydedilmesini, uluslararası ilaç pazarında kullanım için yeterli miktarda ürün olmasını umuyorum” dedi.

Muraşko: İlk önce sağlık çalışanları ve öğretmenler aşılanmalı

Diğer yandan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşılamanın ilk olarak sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmasını teklif etti.

Muraşko, “Aşının sivil anlamda uygulanmasına aşamalı olarak başlanacak. Öncelikle işleri enfekte kişilerle bağlantılı olanlara aşı yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bunlar sağlık çalışanları ve çocukların sağlığının bağlı olduğu öğretmenlerimiz” dedi.

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