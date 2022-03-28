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Putin yıllar önce 5 AB ülkesini de işgal listesine eklemiş

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bazı bölgelerde şiddetlenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2014 yılında 5 Avrupa Birliği üyesi ülkeyi işgal etmek için listeye eklediği ortaya çıktı.
Putin yıllar önce 5 AB ülkesini de işgal listesine eklemiş

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bazı bölgelerde şiddetlenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2014 yılında 5 Avrupa Birliği üyesi ülkeyi işgal etmek için listeye eklediği ortaya çıktı.

Alman medyasında yer alan haberlerde 2014 yılında Ukrayna’nın AB’ye katılmak istediğini açıklamasından sonra Putin’in o yılın Eylül ayında kapalı kapılar arkasında gerçekleştirdiği görüşmelerde 5 ülkeyi işgal etme tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Özel olarak uyarının dönemin Ukrayna liderine yapıldığı ülkelerin Polonya ve Romanya ile birlikte Baltık’ta bulunan Estonya, Letonya ve Litvanya olduğu aktarıldı.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Suddeutsche Zeitung’da yer alan haberde Putin’in dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’ya, “Eğer istersem, Rus ordusu sadece Kiev’i değil Riga’yı, Vilnius’u, Tallinn’i, Varşova’yı ve Bükreş’i iki günde işgal eder” dediği vurgulandı.

DAHA ÖNCE DE UYARI YAPILMIŞTI

Letonyalı diplomat ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovkis de bu ayın başında Politico’ya açıklamalarda bulunmuş ve Putin’in saldırılarının genişleyebileceğinin sinyalini vermişti.

Deneyimli diplomat, “Putin, askeri hedeflerini artırabilir ve Ukrayna’dan zaferle ayrılırsa Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya’ya saldırabilir. Eğer biz Ukrayna’ya destek vermezsek, bu savaş Ukrayna’da durmayacak” demişti.

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