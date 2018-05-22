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“RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER GÜNDEME GELEBİLİR”

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23 Mayıs 2018 tarihli Detay Gazetesi...
“RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER GÜNDEME GELEBİLİR”

“Hükümetin Kurulmasından Bugüne Başbakanlık Çalışmaları” adı altında bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Tufan Erhürman, Türk Lirası kullanımı yüzünden doğan sıkıntıların aşılmasında Türkiye’nin daha yoğun bir katkı koymasının ve bu katkıların yapısal hale gelmesi konusunda çalışmalar yapıldığını söyledi…

Başbakan Tufan Erhürman dün düzenlediği basın toplantısında ülkemiz için her geçen gün daha da korkutucu bir hale gelen Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı konusuna değinerek, “TL’nin değer kaybı karşısında sıkıntılar yaşıyorsak,  bunları TC ile çok daha açık bir biçimde konuşmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Erhürman, yaşanan bazı gelişmeler ışığında TL’nin yaşadığı değer kaybına etki edebilmelerinin mümkün olmadığını belirterek, sonuç kısmına yönelik etkileme çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

“HER TÜRLÜ İHTİMALİ GÖRÜŞÜYORUZ”
Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı konusunda Başbakanlığın ilgili bakanlıklarla sürekli olarak toplantılar yaptığını kaydeden Erhürman, “Çok radikal da olabilecek birtakım değişiklikler gündeme gelebilir. Her türlü ihtimali görüşüyoruz” dedi. Sorunun TL’den kaynaklandığına işaret eden Erhürman, çözüme yönelik Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle sürekli  görüşüldüğünü söyledi.

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