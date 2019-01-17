Radyo televizyon üst kuruluna rüşvet suçlaması

Rum polisinin, Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan 2 üyenin rüşvet aldığına ilişkin iddiaları araştırmaya başladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun, biri eski, diğeri yeni olmak üzere 2 üyesinin, rüşvet olayına karıştığına yönelik iddialar araştırılıyor.

Gerek Rum Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis, gerekse Sayıştay Odiseas Mihailidis’in “philenews”e bu yöndeki bilgileri teyit ettiğini yazan gazete, bir kanalın, Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından uygun muameleye maruz kalması için son 2-3 yıldır söz konusu iki üyeye on binlerce Euro ödediğine ilişkin iddiaların bulunduğunu da belirtti.