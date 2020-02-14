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Rahmi Turan yazdı: “Mustafadis Akincakis”

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Sözcü yazarı Rahmi Turan Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştiren bir yazı kaleme aldı. "Mustafadis Akincakis” başlıklı yazıda Turan, Akıncı'yı Rum yanlısı olmakla suçladı...
Rahmi Turan yazdı: “Mustafadis Akincakis”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın adını değiştirerek ona “Mustafadis Akincakis” adını koysak yeridir. Rum adı böyledir.

Bir Rum yandaşı haline gelen bu adamın niyetini bir yıldan bu yana defalarca yazdım. Ona yakın kişilerden şu mealde itirazlar geldi:

– Akıncı, Ankara'nın baskıcı yönetimi ile anlaşamıyor ve bu nedenle karşı tavır alıyor…

– Akıncı, Ankara'nın Kıbrıs'ta sürekli cami inşa etmesinden rahatsız…

– Akıncı, Ankara'nın Kıbrıs'ta ‘Kuran Kursları' açmasına karşıdır…

– Akıncı'ya göre Ankara her olaya din açısından bakmakta ve Darwin'in ‘Evrim Teorisi'ni bile müfredattan çıkartmaktadır.

 Biriken bir sürü sebep Akıncı'da, Ankara'ya karşı bir alerji yaratmıştır!

Akıncı taraftarlarının bu savunmasına demokrasi açısından saygı duymak gerekir.

Tabii ki Akıncı, birçok şeyi eleştirebilir, bu hakkıdır. Ancak…

Bütün bunlar, onun gidip Rumların kucağına oturmasını gerektirmez!

Bu, papaza kızıp oruç bozmaya benzer!

Akıncı'nın yaptığı budur.

★★★

Mustafa Akıncı'nın İngiliz “The Guardian Gazetesi”ne verdiği demeç iğrenç!

Muhabirin, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye ile birleşmesi ihtimalinden bahsetmesi üzerine Akıncı'nın İngilizce verdiği cevap: “HORRIBLE” oldu.

“Horrible” sözcüğünün Türkçe karşılığı:

“Korkunç…

Dehşet verici…

İğrenç ve berbat”tır.

Ne demeli bu çirkin ifadeye?

Gerçekte asıl “Horrible” (Korkunç, dehşet verici, iğrenç ve berbat) kendisidir.

★★★

“Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır” sloganına da karşı çıkan Akıncı'nın, Hatay Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in Türkiye'ye katılma kararına öncülük etmesini kastederek “Ben ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım!” demesi de üzücü bir ifadedir ve bu sözler onun çalkantılı ruh halini göstermektedir.

Akıncı, ikinci Tayfur Sökmen olamaz, çünkü Tayfur Sökmen bir vatan kahramanıdır.

“O slogan, milletin sesi!”

Rum yanlısı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya göre “Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır” sözü 1950'lerin sloganıymış!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Biz ona inat, her zaman her yerde ‘Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır' diyeceğiz” diyor ve ekliyor:

– Ben Kıbrıs Türklüğü'ne inanıyorum. Kıbrıs Türklerine güveniyorum.

– Ankara'daki beceriksizlere, Lefkoşa'daki, utanmazlara rağmen, Kıbrıs davamızı onların ayakta tutacaklarına eminim.

– Neymiş? Beyefendi Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünü temsil eden o sözleri beğenmiyormuş…

– Neymiş? 1950'lerin sloganıymış. Neymiş? Artık hükmü yokmuş, bugüne uygun değilmiş!

– Hayırdır Mustafa Bey! Bayrak indi de bizim mi haberimiz yok?

– Slogan deyip geçtiğin o sözler, işkembeden atılmadı! O sözler, o bayrak oraya dikildiği gün, koca bir milletin yüreğinden kopup söylendi.

– İşte o nedenle, herkes sussa da biz susmayacağız ve Mustafa Akıncı gibi rahatsız olanlara inat, diyeceğiz ki: “Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak!”

– Ne mutlu Türküm diyene!

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