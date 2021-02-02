REKOR!!! 48'i yerel 62 pozitif vaka...

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 48 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 12 kişinin Lefkoşa, 34 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 7 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

2 Şubat 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4016

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 62

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 48

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 5

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 411.131

Toplam Vaka Sayısı: 2433

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1907

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 517

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 127

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 377

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13