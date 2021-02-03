REKOR: 71 Vaka!

3 Şubat 2021
Bakan Pilli: "Toplam 4954 test yapıldı, 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi "
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 4954 olduğunu, 62'si yerel 71 pozitif vakaya rastlandığını , 21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 62 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 10 kişinin Lefkoşa, 45 kişinin Girne, 7 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele, 4 kişinin Güzelyurt ,1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
3 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4954
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 62
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 416. 085
Toplam Vaka Sayısı: 2504
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1923
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 567
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 169
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 388
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
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