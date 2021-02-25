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RES-BİR: 1 Mart'ta açılım olmazsa mahkemeye gideceğiz

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Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği bir açıklama yayınladı
RES-BİR: 1 Mart'ta açılım olmazsa mahkemeye gideceğiz

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği bir açıklama yayınladı.

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

Açıklama şu şekilde:

Günah keçisi olarak gösterilmekten, kurallara uymayan, vaka yayıcı olarak lanse edilmekten bıktık usandık.

Denetleyin dedik, denetlemediniz.

İnsanlara korku değil güven verin dedik, tam tersine korku saldınız.

Aşılayın dedik, hala sıra bekleriz.

Heryeri açtınız, artık bizim de dayanacak gücümüz kalmadı.

Kural koyun ve açın sektörümüzü.

Kural koyun, denetleyin ve açın bizleri.

Mesafe kuralına uyacağımızı, masaları aralıklı yerleştireceğimizi, müşterilerimiz arası mesafe bırakacağımızı taahüt ederiz.

Personelimize 2 hafta da bir, PCR testi yaptıracağımızı taahüt ederiz.

Mekanlarımızın hijyen kurallarına uyacağına dair söz veririz.

Kapalı alanlarda kapasitemizin %50'si ile çalışacağımıza taahüt ederiz.

Bu gerçekler ışığında Cumartesi günü Paket, Online Sipariş ve Gel-al hizmetlerinin devamını.

1 Mart 2021 Pazartesi günü de, tam olarak, kurallara uyarak açılmayı talep ederiz.

Aksi takdirde, tüm personelimizin maaşlarını, yatırımlarını, kiralarımızı, banka taksitlerimizi, ve daha birçok giderimizi avukatlar aracılığı ile mahkemelere taşıyacağımızı, siz degerli yöneticilerimize bildiririz.

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