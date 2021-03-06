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RES-BİR'den sivil itaatsizlik uyarısı!

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Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada cafelerin de açık alanlarının 10 Mart'ta açılacağını duyuruldu.
RES-BİR'den sivil itaatsizlik uyarısı!

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada cafelerin  de açık alanlarının 10 Mart'ta açılacağını duyuruldu.

Detay Kıbrıs-Barışcan Şekerci

Açıklama şu şekilde:

Değerli üyelerimiz,

5/3/2021 tarihinde bakanlar kurulunun sektörümüz ile alakalı açıkladığı kararlar yönetenlerin bizleri az da olsa anlamaya başladığını göstermektedir .

Ancak yeterli değildir .

Dün akşamdan beri yaptığımız görüşmeler neticesinde Cafe’lerin de 10 Mart’ta tüm pcr testlerini yapmak ve açıklanan kurallara uymak kaydı ile açılabileceğini bildirmek isteriz.

Özel bir üniversitede ortaya çıkan hiç beklenmedik vakalar,

Sağlık bakanlığı ve sağlık üst kurulu tarafından da çok olumlu karşılanan Kapalı alanlarımızın 1/3’ünü kullanmak önerimizin uygulamasının ilanını şimdilik öteletmiştir.

10 Mart tarihinde tekrar değerlendirilecektir.

Bu değerlendirmeden kesin olumlu açıklama bekliyoruz .

Aksi durumda almış olduğumuz sivil itiatsizlik kararımızı 12 Mart cuma günü tüm üyelerimiz ile uygulamaya koyacağımızı yönetenlere burdan duyururuz.

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