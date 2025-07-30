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Restoran bahçesinden şemsiye çaldı!

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Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan M.D mahkemeye çıkarıldı.
Restoran bahçesinden şemsiye çaldı!

Polis memuru Kemal Sekizler mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2025 tarihinde, 04:10-04:25 saatleri arasında zanlının Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sofra Çorba isimli iş yerinin avlusu içerisindeki 40 bin TL değerindeki Coca Cola markalı 2 adet büyük boy şemsiyeyi sirkat ettiğini söyledi.

Polis, aynı gün, olay mahalli çevresinde bulunan güvenlik kameralarından yapılan inceleme sonucu, zanlının methaldar olduğu suçu işlediğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, 29 Temmuz.2025 tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını, ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada, 2 adet büyük boy şemsiyenin tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, 30 Temmuz 2025 tarihinde, zanlıya işlemiş olduğu suç ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

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