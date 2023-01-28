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Reuters: ABD’li yetkili yaptırım uyarısı için Türkiye’ye gidecek

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Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye’ye baskıyı artıran ABD’nin bu konudaki en üst düzey yetkilisi Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, gelecek hafta Türkiye’ye geliyor.
Reuters: ABD’li yetkili yaptırım uyarısı için Türkiye’ye gidecek

ABD, Rusya'ya yaptırımlar konusunda Türkiye'ye baskıyı giderek artırıyor.

ABD'nin önde gelen yayın organlarından Wall Street Journal gazetesi, ABD’nin Rusya ve Belarus’tan gelen ABD yapımı uçaklara yakıt ikmali ve yedek parça gibi hizmetler sağlanması halinde, Türkiye’ye yaptırım uyarısında bulunduğunu yazmıştı. Haberde, ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Thea Rozman Kendler’ın geçen ay Türkiye ziyaretinde, bu yaptırımı delen Türk şahıs veya kurumların para ve hapis cezası ya da ihracat imtiyazının kaybedilmesi gibi uygulamalarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunduğu belirtilmişti.

İngiliz Reuters haber ajansı da bugün aktardığı haberde, ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson’ın gelecek hafta yapacağı Türkiye ve Orta Doğu ziyaretinde, ülke ve şirketlere Rusya yaptırımlarının delinmesine katkı sağlamaları durumunda ABD pazarına erişimlerini kaybedebilecekleri uyarısında bulunacağını yazdı.

‘ABD PİYASALARINA ERİŞİMİ KAYBEDEBİLİRLER’

Bakanlığın mali yaptırımlar konusundaki en üst düzey yetkilisi olan Nelson'ın 29 Ocak ve 3 Şubat tarihlerinde Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’yi ziyaret edeceği kaydedildi.

Reuters’e konuşan bir ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü, Nelson’ın Washington'ın yaptırımları uygulama konusunda son derece kararlı olduğunu Türk yetkililere ileteceğini söyledi. Sözcü “Yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapanlar ABD piyasalarına erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir” dedi.

Reuters, ABD'nin İran'a yaptırımlar konusunda da uyarılarda bulunacağı belirtildi.

ABD Ticaret ve Hazine Bakanlıkları daha önce de Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda Türkiye’yi uyarmıştı. Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Batılı ülkelerin Ankara'ya yönelik eleştirileri gündem olmuştu.

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