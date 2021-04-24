  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKamu Yeterlik Sınavları 24 ve 25 Temmuz’da yapılıyor

Reuters, kuzey ve güney Kıbrıs’taki eylemleri dünyaya servis etti

»
Reuters, kuzey ve güney Kıbrıs’taki Federasyon eylemlerini dünyaya servis etti. Lefkoşa’nın iki yakasında bugün gerçekleşen eylemler dünyanın en büyük haber ajanslarından biri olan Reuters tarafından kamuoyuna servis edildi.
Reuters, kuzey ve güney Kıbrıs’taki eylemleri dünyaya servis etti

Reuters, kuzey ve güney Kıbrıs’taki Federasyon eylemlerini dünyaya servis etti.

Dünyanın en büyük haber ajanslarından biri olan Reuters tarafından eylemler haber merkezlerine servis edildi. 

Reuters haberinde, Cenevre’de gerçekleşecek görüşmeler öncesinde her iki taraftan binlerce kişinin federasyon için yürüdüğünü yazdı. 

Eylemden notlar da aktarılan haberde, eylemcilerin zeytin dalları taşıdığını, insanların Lefkoşa’yı çevreleyen duvarların etrafında yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi. 

Eylemcilerin Yunanca ve Türkçe pankartlar tutarak “Kıbrıs, Kıbrıs halkına aittir” dediğini de ifade eden Reuters, Covid-19 dolayısıyla kapatılan barikatların yeniden açılmasının talep edildiği de belirtildi. 

Haberin tamamını okumak için tıklayınız >>>

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tufan Erhürman: 'Çözüm isteyen taraf' olma pozisyonumuzu korumamız gerek14 Nisan 2021 Çarşamba 16:18
  • Özersay'dan Cenevre öncesi kapı uyarısı!11 Nisan 2021 Pazar 14:14
  • "Tüm taraflarca karşılıklı kabul edilebilir olan tek çözüm federasyondur"11 Nisan 2021 Pazar 10:46
  • Lute, Anastasiadis ile görüşüyor Kaynak: Lute, Anastasiadis ile görüşüyor11 Nisan 2021 Pazar 10:32
  • AB yetkilisi: AB Cenevre’deki Kıbrıs konferansına katılacak18 Mart 2021 Perşembe 20:59
  • TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:Kıbrıs’ta kalıcı barış ve istikrar için tek çare iki devletli bir yapıdır17 Mart 2021 Çarşamba 14:30
  • ELAM hariç tüm Rum Siyasiler Anastasiadis ile Cenevre'de olacak16 Mart 2021 Salı 22:50
  • ''İngiltere Federasyondan Yana''13 Mart 2021 Cumartesi 12:25
  • Avrupa Konseyi Başkanı: AB gayri resmi konferansta hazır olacak ve müzakerelerin başlaması için katkıda bulunacak12 Mart 2021 Cuma 23:17
  • Cemal Özyiğit: "AB'nin 5'li konferansa 'gözlemci' olarak katılması doğru ve gereklidir"12 Mart 2021 Cuma 21:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti