Reuters, kuzey ve güney Kıbrıs’taki eylemleri dünyaya servis etti

Reuters, kuzey ve güney Kıbrıs’taki Federasyon eylemlerini dünyaya servis etti. Lefkoşa’nın iki yakasında bugün gerçekleşen eylemler dünyanın en büyük haber ajanslarından biri olan Reuters tarafından kamuoyuna servis edildi.

Reuters, kuzey ve güney Kıbrıs’taki Federasyon eylemlerini dünyaya servis etti.

Dünyanın en büyük haber ajanslarından biri olan Reuters tarafından eylemler haber merkezlerine servis edildi.

Reuters haberinde, Cenevre’de gerçekleşecek görüşmeler öncesinde her iki taraftan binlerce kişinin federasyon için yürüdüğünü yazdı.

Eylemden notlar da aktarılan haberde, eylemcilerin zeytin dalları taşıdığını, insanların Lefkoşa’yı çevreleyen duvarların etrafında yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.

Eylemcilerin Yunanca ve Türkçe pankartlar tutarak “Kıbrıs, Kıbrıs halkına aittir” dediğini de ifade eden Reuters, Covid-19 dolayısıyla kapatılan barikatların yeniden açılmasının talep edildiği de belirtildi.

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