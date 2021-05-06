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Reuters: Türkiye, vatandaşlarını eve kapatırken yabancı turistleri ağırlıyor

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Türkiye'deki tam kapanma kısıtlamalarının turistleri kapsamaması haberleştirildi
Reuters: Türkiye, vatandaşlarını eve kapatırken yabancı turistleri ağırlıyor

Reuters, Türkiye'de uygulanan tam kapanma önlemlerinin turistler için geçerli olmadığını aktaran bir haber hazırladı. Haber için konuşan bir turist rehberi "Şu an turistler için harika bir zaman çünkü Türkler dışarı çıkamıyor" dedi. 

Reuters, Türkiye'deki tam kapanma kısıtlamalarının aktarıldığı "Türkiye, vatandaşları eve kapatırken yabancı turistleri ağırlıyor" başlıklı bir habere yer verdi.  

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının Türk vatandaşları evlerinden çıkamazken turistlerin sokaklarda ve tatil beldelerinde kısıtlamasız vakit geçirmesine tepki gösterdiğini aktaran haberde, sosyal medyada kısıtlamalarla dalga geçmek üzere hazırlanan bir paylaşım hatırlatıldı. Paylaşımda kısıtlamaların turistleri kapsamamasıyla dalga geçen "Türkiye limitsiz. Şimdi Türk'ler olmadan" ifadeleri yer aldı. 

Haber için konuşan Kadir isimli bir turist rehberi  "Şu an turistler için harika bir zaman çünkü Türkler dışarı çıkamıyor" dedi. Rehber, sözlerine şöyle devam etti: "Bu, böyle olmalıydı. Turistler önceden ödeme ve rezervasyon yaptırmıştı. Turizm bu ülke için çok önemli ve ekonominin çarkları dönmeye devam etmeli". Rehber, normalde Topkapı Sarayı'na 15 bin turist gelirken şu anki sayının 1000 civarında olduğunu söyledi. 

Türkiye'de turizm gelirleri, geçen yıl pandemi etkisiyle üçte iki oranında düşerek 12 milyar dolara indi. Yeni kısıtlamaların, yaz gelmeden turizm sektörünü yeniden canlandırması planlanıyor. 

Haber için konuşan Faisal Cheema isimli İngiliz vatandaşı bir turist ise, Britanya'ya dönüp 10 günlük zorunlu otel karantinasını yapmak yerine Türkiye'ye geldiğini söyledi ve ekledi: "Turistler para harcar ve bu yerler turistlere bağlı. Turistler burada olmasaydı her şey kapalı olurdu" dedi. 

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