  • BIST 93.183
  • Altın 246,071
  • Dolar 6,3887
  • Euro 7,4065
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Reyhanlı saldırısını planlayan zanlı yakalandı

»
AA'nın haberine göre MİT, Lazkiye’deki nokta operasyonda, Reyhanlı saldırısında Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayıp failleri yönlendiren Yusuf Nazik'i yakaladı.
Reyhanlı saldırısını planlayan zanlı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013 yılında Reyhanlı'daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik'in bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından nokta operasyonu gerçekleştirildi. Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı'nın organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla ele geçirilmesinin ardından güvenli yollar üzerinden Türkiye'ye getirilerek sorguya alındı.

Planlama ve organizasyon itirafı

Nazik'in ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye'de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye'den Türkiye'ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca Nazik'in, Reyhanlı patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda
eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ATV'den 'Ölümlü Dünya' filmine sansür: 'Dolar olmuş 4 lira' repliğini sansürlediler12 Eylül 2018 Çarşamba 08:29
  • Tehlike büyüyor: Bir ilde daha şarbon karantinası11 Eylül 2018 Salı 19:25
  • CHP'li Fikri Sağlar: Laz ruletini yaşıyoruz, ölüm kaçınılmaz!11 Eylül 2018 Salı 11:40
  • Cübbeli'ye operasyon mu geliyor?11 Eylül 2018 Salı 11:18
  • İzmir çevre şampiyonu oldu11 Eylül 2018 Salı 11:05
  • Mısır'dan güney Kıbrıs'a destek11 Eylül 2018 Salı 10:59
  • AK Parti ile CHP'liler arasında 'osuruk' tartışması11 Eylül 2018 Salı 10:30
  • Yunanlar ve Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye aktı10 Eylül 2018 Pazartesi 17:08
  • Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü10 Eylül 2018 Pazartesi 11:41
  • Doları 4.57, euro'yu 5.37 gösteren Vakıf'tan açıklama: Saldırı Püskürtüldü!10 Eylül 2018 Pazartesi 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti