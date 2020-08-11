RHA’lar, yeni bir sistemle takip edilecek: “Denetim anlamında önemli bir adım”

Ulaştırma Bakanlığı, “Araç Takip, Filo Yönetimi ve Sürücü Tanıma Sistemi" projesinin ilk bacağının hayata geçeceğini duyurdu. Söz konusu sistemle, RHA’lar takip edilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Araç Takip, Filo Yönetimi ve Sürücü Tanıma Sistemi" projesinin ilk bacağının hayata geçeceği duyuruldu.

Açıklamada, ülke genelinde hizmet veren tüm resmi hizmet araçlarının tek bir merkezde takip edilebileceği bu sistemin, “ekonomiklik ve denetim anlamında” önemli bir adım olacağı kaydedildi.

Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde hizmet alınmasının planladığı sistem için ihale duyurusunun yapıldığı da belirtilen açıklamada, ihale için son tarih 9 Eylül 2020 olarak belirlendi.

Açıklamada, “Bu uygulamayı ülkemizde faaliyet gösteren tüm kamu taşıma araçları ve ağır vasıtalar için araç takip, hız takip ve takograf projesi takip edecek” ifadelerine de yer verildi.