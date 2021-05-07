Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş boşandı

Örtbas edilen 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının kilit ismi Rıza Sarraf ve şarkıcı Ebru Gündeş’in 11 yıllık evliliği sona erdi. Çift, anlaşmalı olarak boşandı.

Örtbas edilen 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının kilit ismi Rıza Sarraf ve şarkıcı Ebru Gündeş’in 11 yıllık evliliği sona erdi. Çift, anlaşmalı olarak boşandı.

Gündeş, nisan ayına Sarraf’ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre Sarraf’ın da ‘anlaşmalı’ boşanmayı kabul etmesinin ardından, İstanbul’da duruşma yapıldı. Davanın ilk celsesinde çift boşandı.

Mahkeme, çiftin 10 yaşındaki kızının velayetini anneye verirken, babasıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti.

Bunun üzerine Gündeş’in kızıyla ABD’ye gittiği öne sürüldü.

Sarraf, 2013’teki ’17-25 Aralık operasyonları’nda tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilmiş, ancak ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal suçlamasıyla 2016’da tatil için gittiği Miami’de tutuklanmıştı. 135 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken savcıyla anlaşıp itirafçı olan Sarraf sanıkken tanık konumuna gelmiş, aynı suçlamayla yargılanan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın davasında tanıklık’ yapmıştı.