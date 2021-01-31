Rogers: COVİD19 değil #halkkazanacak

Sağlık sistemimizin Covid 19 hastalarıyla yatak kapasitesi ve yoğun bakım kapasitesi açısından zorlandığı, yerel bulaşın belli bölgelerde yaygın olarak görüldüğü bu günlerde hepimize düşen bazı sorumluluklar var.

İşte açıklama;

Sağlık sistemimizin Covid 19 hastalarıyla yatak kapasitesi ve yoğun bakım kapasitesi açısından zorlandığı, yerel bulaşın belli bölgelerde yaygın olarak görüldüğü bu günlerde hepimize düşen bazı sorumluluklar var.

Dün, temaslı olmasına rağmen yetkililere bildirilmeyen bir vatandaşımız, 14 gün sonra hastaneye başvurur başvurmaz yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımda artık sadece yaşlı ve risk grubunda olan kişiler değil gençler de var.

Covid19’un erken teşhis edilmesi, tedaviye erken başlamak ve hastalığı daha hafif atlatmak anlamına geliyor.

Dolayısı hangi yaş grubundan olursak olalım, hem kendimizi, hem ailemizi, hem de sevdiklerimizi korumak için aşağıdakilere mutlaka uymamız gerekiyor ;

- Temaslı iseniz, hemen temaslı takip ekibine başvurmalısınız. Bunun hem insani, hem toplumsal hem yasal bir zorunluluk olduğunu unutmayınız (1102’yi arayabilirsiniz).

- Eğer Covid 19 semptomu gösteriyorsanız, temaslı olduğunuzu düşünmüyorsanız dahi mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak bir test yaptırınız.

- Aşı yaptırmış olsanız bile bunun hasta olmayacağınız anlamına gelmediğini ve hala kendinizi korumanız gerektiğini lütfen unutmayınız.

-Aşı, ikinci dozdan sonra daha yüksek koruma gösterir. Aşı olmak hastalığı belki daha hafif geçirmenizi sağlayabilir ama hasta olma riskiniz hala devam etmektedir.

-Yaygın aşılama ile toplum bağışıklığına ulaşana kadar hiçbirimiz tam güvende değiliz, lütfen bunu unutmayınız.

-Maske, mesafe, hijyen ve gerekiyorsa test yaptırarak hem kendinizi hem sevdiklerinizi korumaya devam ediniz.

Hep birlikte başaracağız.

COVİD19 değil #halkkazanacak