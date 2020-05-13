Rogers: İftira siyaseti tüm çirkinliği ile devam ediyor

Halkın Partisi Girne Milletvekili ve Genel Sekreteri Jale Refik Rogers "DNA Laboratuvarı için satın alınan kitler ve sağlık malzemeleriyle ilgili olarak ne benim ne de ailemin bir bağı veya ilişkisi yoktur." dedi.

Rogers sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Çamur atma, Gazetecilik ve Genetik

Covid-19 salgını başladığı günden bu yana canla başla salgınla mücadele ederken bir yandan da temelsiz saldırıların hedefi olmaktayım. Zaman zaman eleştiri sınırını aşan bu sistemli yıpratma söylemlerini bile siyasetin bir gereği olarak değerlendirip sessizliğimi bozmadım. Dün ve bugün basında çıkan ve beni zan altında bırakan çirkin saldırılar ise bu sessizliği korumayı olanaksız hale getirdi.

İftira siyaseti bitti sanıyordum ama belli ki tüm çirkinliği ile devam ediyor. Bir gazeteci bir iftira üzerine yazı yazıyor. Birini zan altında bırakıcı iddialar ortaya atıyor. Bunu yaparken de karşı tarafın görüşüne başvurma ihtiyacı duymuyor. Bir ülkenin demokrasisi için basın vazgeçilmez bir unsurdur. Gazetecilere işlerini öğretmek asla aklımın ucundan geçmez ama “Çamur at izi kalsın” temelli haberciliği de gazetecilik olarak değerlendirmem mümkün değildir. Bu, her şeyden önce gazetecilik meslek ilkeleri veya iyi niyetle bağdaşmaz ve kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Moleküler Genetik üzerine doktora derecemi 2006 yılında tamamladım. Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi DNA Laboratuvarı’nda moleküler tanı çalışmalarını başlatmak için 2010 yılında görevlendirildim. 2018 yılında milletvekili seçilene dek DNA Laboratuvarı’nın sorumlusu olarak çalıştım. Ne mutlu ki DNA Laboratuvarı’nın geldiğimiz noktada bulaşıcı hastalıklarla ilgili 10 yıllık deneyimi var ve Covid-19 salgın sürecinde ülke olarak böyle bir laboratuvara sahibiz. Bu laboratuvarın kurulmasına öncülük etmekten her zaman gurur duydum ve duyacağım.

Ortaya atılan iddia çok ciddi ve son derece çirkindir. Net olarak belirtmek istiyorum ki DNA Laboratuvarı veya başka bir sağlık kuruluşu için satın alınan kitler veya başka bir malzeme ile ne benim ne de ailemin bir bağı veya ilişkisi yoktur.

Bu iftirayı atanların iddialarını kanıtlamaları zorunludur. Bu iftiraların beni sindireceğini düşünenlere ise yanıtım gayet açıktır. Yargı dahil her platformda mücadele edip bu zihniyetlere prim vermeyeceğimi değerli kamuoyumuzla paylaşmak isterim.

Jale Refik Rogers

HP Girne Milletvekili