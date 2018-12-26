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RTÜK'ten ceza

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in konuk olduğu Halk Arenası programı ile Fatih Portakal'ın sunduğu Fox TV Ana Haber bülteni için yaptığı toplantı sonrası kararlarını açıkladı.
RTÜK'ten ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in konuk olduğu Halk Arenası programı ile Fatih Portakal'ın sunduğu Fox TV Ana Haber bülteni için yaptığı toplantı sonrası kararlarını açıkladı.

Buna göre, Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına, oy çokluğu ile yasanın ön gördüğü en üst sınırdan ceza verildi ve beş kez program durdurma kararı açıklandı.

Ayrıca Halk TV kanalına da mevcut en yüksek para cezası olan "bir aylık reklam gelirlerinin yüzde 5"i oranında para cezası kararı verildi.

Halk Arenası'na verilen ceza, Yayın Hizmeti İlkeleri'ni düzenleyen 8. Madde'nin "b" fıkrasında yer alan "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." ifadesi üzerinden verildiği belirtildi.

Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal'ın 10 Aralık tarihli haber bültenindeki "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim." çıkışı nedeniyle de kanala cezai yaptırım uygulanıyor.

Buna göre, Fox Ana Haber bültenine üç kez durdurma kararı, Fox TV'ye ise yüzde 3 idari oranında para cezası uygulanacak.

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