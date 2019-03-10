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Rum bandıralı gemiler Türkiye’deki gemi geri dönüşüm tesislerine girebilecek

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Rum Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu, Rum bandıralı gemilerin Türkiye’deki gemi geri dönüşüm tesislerine girebileceğini söyledi.
Rum bandıralı gemiler Türkiye’deki gemi geri dönüşüm tesislerine girebilecek

Rum Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu, Rum bandıralı gemilerin Türkiye’deki gemi geri dönüşüm tesislerine girebileceğini söyledi.

Kathimerini gazetesine röportaj veren Pilidu, Türkiye’ye iki gemi geri dönüşüm tesisi kurulduğunu ve Rum bandıralı gemilerin bu tesislerin dışında bırakılmaması için bir dizi girişimde bulunduklarını kaydetti.

Habere göre Pilidu, AB’den, Rum bandıralı gemilerin bu tesislerin dışında bırakılmayacağına dair teyit aldıklarını da ifade etti.

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