Rum kesiminde Fidan-Holguin görüşmesi merak uyandırdı

Rum yönetimi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holgugin Cuellar’ın Perşembe günü gittiği Türkiye’de, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la ne konuştuğunu çok merak ediyor.

Rum yönetiminin Fidan-Holguin arasında konuşulanları öğrenmek için BM ile irtibat halinde olduğu ancak bilgi alamadığı haber verildi.

Fileleftheros haberi “Lefkoşa Holguin ile Fidan Arasında Ne Konuşulduğunu Bilmediğini ve Bundan Sonra Atılacak Adımları Beklediğini Söylüyor… Döndüğünde Öğrenilecek” başlığıyla aktardı.

Gazete Rum yönetiminin, Ankara’daki Holguin-Fidan görüşmesi hakkında bilgi almak, ya da en azından bir sonuç çıkarmak için Holguin’in ikinci tur temaslarda bulunmak üzere Mart ayı başlarında Ada’ya gelmesini beklediğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi, “Kıbrıs sorununun sürecini Türkiye’nin tavrına bağlı” gördüğü için Holguin’in Ankara’daki temaslarına büyük önem atfediyor ancak Holguin gerek görüştükleri gerekse konuştukları konusunda kartlarını kapalı tuttuğu için bu aşamada o görüşmeden haberdar olmadığını söylüyor.

Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dünkü haftalık basını bilgilendirme toplantısında Fidan-Holguin görüşmesi hakkında bilgi alabilmek için BM ile temas halinde olduklarını ancak şu ana kadar basına yansıyanlar dışında, konuşulanlarla ilgili bilgi alamadıklarını söyledi. Letimbiotis Holguin’in bundan sonraki programı hakkında da bilgi alamadıklarını ekledi.

-“Brüksel ziyareti sonraki tura…”

Gazete Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisinin İngiliz Dışişleri Bakanı ile görüşmek üzere Londra’ya gitmesi ve ardından New York’a dönmesinin, Brüksel ziyaretini ise ikinci tur temasları çerçevesinde Mart ayı içerisinde yapmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre Rum yönetimi Holguin’in Mart ayında yapacağı yeni ziyaretinde başka sivil toplum gruplarını da ekleyerek temas turlarını genişletip genişletmeyeceğini de görmeyi bekliyor. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önünde, sözde “Maraş” ve “Omorfo” (Güzelyurt) belediyelerinin Holguin ile görüşme talepleri duruyor. Hristodulidis, iki sözde belediye başkanına “görüşme randevusu” taleplerini Holguin’e iletme sözü verdi.

Gazete devamla, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın önce KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve ardından Holguin ile yaptığı görüşmelerle ilgili Kıbrıs Türk basınına yansıyanlardan alıntılar aktardı.