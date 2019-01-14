Rum tarafı kayıplar konusunda Türkiye’ye sorumluluk yükledi

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu kayıplar konusunda açıklamada bulundular.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu kayıplar konusunda açıklamada bulundular.

Haravgi gazetesine göre, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, hükümetin, dikkatini tüm kayıpların akıbetinin sonuç verici şekilde araştırılması mücadelesine verdiğini ifade etti.

Angelidis, bilgilere ulaşılması ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çabalarının desteklenmesi için Türkiyeye baskı yapılmasını da istedi.

Angelidis, Kıbrıs sorununun çözümünün, sadece barışçıl süreçlerle, verimli bir diyalogla sağlanabileceğinden de söz etti.

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu da açıklamasında Türkiye’nin, son kaybın akıbetinin belirlenmesine kadar sahip olduğu büyük sorumluluğunu ve yükümlülüğünü üstlenmesi gerektiğini savundu.

Fotiu, başka bir gecikme olmaksızın aynı zamanda, kısıtlama olmadan askeri bölgelerde kazılara ve araştırmalara olanak tanınması, Türk ordusunun arşivlerine ulaşılması gerektiğini belirtti.