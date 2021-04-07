Rum Temyiz Mahkemesi Hellim Üreten İki Şirketin Faaliyetlerini Durdurdu

Rum Temyiz Mahkemesi’nin, Güney Kıbrıs’ta uzun yıllardır hellim üreten iki şirketin faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şirketlerin “hellim olarak bilinen katlanmış peynir” veya “eski hellim olarak bilinen katlanmış peynir” adı altında hellim ürettiklerini; ancak hellimin Menşe Korumalı Ürün olarak tescilinin ardından bu ismin kullanılamayacak olması nedeniyle, şirketlere hellim üretimini yasakladığını yazdı.

Gazete, şirketlerden birine daha önceden, “Halloumi” ismini kullanarak katlanmış peynir satışı yapmasının yasak olduğuna dair sözlü ve yazılı uyarı yapıldığını; şirketin bu uyarılara aldırmayıp üretime devam etmesiyle de aleyhinde dava açıldığını kaydetti.

Haberde, hellimin Menşe Korumalı Ürün olarak tescil edilmesinin ardından, mahkemenin şirketlere bu isim altında katlanmış peynir satmayı yasaklayabildiği ifade edildi.

HELLİMİN MENŞE KORUMALI ÜRÜN OLARAK TESCİLİNDEN SONRA BAKANLIKTAN ÜÇ YÖNLÜ PLAN

Gazete, bir diğer haberinde ise, hellimin Menşe Korumalı Ürün olarak tescilinin ardından, Rum Tarım Bakanlığı’nın hellim üreticilerini ve hellim ticareti yapan kişileri desteklemek için üç yönlü plan hazırlığı içerisinde olduğunu aktardı.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, Rum Meclisi Tarım Komitesi’ne yaptığı bilgilendirmede, 1 Ekim itibarıyla az yağlı hellim, laktozsuz hellim ve farklı aromaları olan hellimlerin Menşe Korumalı Ürün şemsiyesi altında olmayacağını kaydederek, Rum Ticaret Bakanlığı ile hellim ithalatının etkilenmemesi konusunda istişarelerde bulunulacağını söyledi.

Kadis, mevcut dosya üzerinde hellim karakteristiği taşıyan daha fazla ürünün yer alabilmesi için bazı çalışmalar yapılacağını ifade ederek, küçükbaş hayvan sütü üretiminin de artırılacağını belirtti.

Kadis, hellim üreticilerine Zirai Kalkınma Programı aracılığıyla teşvik vereceklerini de söyledi.