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Rum Yönetimi’nin BM tarafından bir yetkili atanmasına onay verdiği belirtildi

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Hristodulidis, Rum Yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin talebine yanıt vererek, BM tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini araştıracak bir yetkili atanmasına dün öğleden sonra onay verdiğini..
Rum Yönetimi’nin BM tarafından bir yetkili atanmasına onay verdiği belirtildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum Yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin talebine yanıt vererek, BM tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini araştıracak bir yetkili atanmasına dün öğleden sonra onay verdiğini açıkladı.

“Riknews.com.cy” haber sitesi, Hristodulidis’in bu açıklamayı Güzelyurt (Omorfo) kökenli Rumların Astromerit’te düzenledikleri geleneksel “anti-işgal yürüyüşü” çerçevesinde yaptığını duyurdu.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Kıbrıs’taki mevcut durumun ülkenin geleceğini güvence altına alamayacağını savunan Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yeni bir çabanın önünün açılması için çıkmazın aşılması gerektiğini dile getirdi.

Hedefin herkes için karşılıklı yarar sağlayan bir durum olduğunu dile getiren Hristodulidis, Rum hükümetinin tam olarak bu sebepten ötürü Avrupa faktörünü ve sürece yardımcı olabilecek AB devletlerini harekete geçirdiğini ifade etti.

Konuşmasında Güzelyurt (Omorfo) kökenli Rumların Astromerit’te düzenledikleri geleneksel “anti-işgal yürüyüşüne” de atıfta bulunan Hristodulidis “bunun geri dönüş arzusunu ortaya koyduğunu” ileri sürdü.

Etkinliğin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada ise, BM’nin, temsilci atanmasının perspektifini ve değerini gördüğünü savunan Hristodulidis, tüm paydaşlardan olumlu yanıtlar ve gelişmeler ortaya çıkmasını ve kısa süre içerisinde BM tarafından somut açıklamalar yapılmasını umduğunu ifade etti.

Atanması muhtemel kişi hakkında bilgisi olup olmadığı yönündeki soruya karşılık ise Hristodulidis, belirli bir isimle ilgili bilgi bulunmadığı yanıtını verdi.

Öte yandan Rum yönetiminin Rus bir gazeteciyi “ulusal güvenlik” gerekçesiyle tutuklayıp sınır dışı etmesiyle ortaya çıkan durum, Moskova’nın tepkisi ve Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkilerin sarsılmış göründüğü gözlemiyle ilgili görüşünün sorulması üzerine ise Hristodulidis, kamu güvenliğiyle ilgili konularda açıklamada yapmak istemediğini söyledi.

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