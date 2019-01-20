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Rumlarca ekilip biçilen Kıbrıs türk arazileri konusu

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Rumlarca ekilip biçilen Kıbrıs türk arazileri konusu
Rumlarca ekilip biçilen Kıbrıs türk arazileri konusu

Rum Tarım Ödemeleri Komiseri Timis Efthimiyu, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Rum Tarım Ödemeleri Kurumu tarafından, Rum tarafında ekilip biçilen Kıbrıs Türk arazileriyle ilgili sübvansiyon ödemeleri konusunda, 1 Nisan tarihinden itibaren ne değişeceğini izah etti.

Fileleftheros gazetesine göre Efthimiyu açıklamasında, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, Rum Tarım Ödemeleri Kurumu’nun, ekilip biçilen Kıbrıs Türk arazileri için sübvansiyon ödemesi yapması için, çiftçilerin, yasal arazi kullanım hakkı verilmesi için Kıbrıs Türk Malları İdaresi Vasiliği’yle yaptıkları anlaşmayı da başvurularına zorunlu olarak iliştirmeleri gerekeceğini ifade etti.

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