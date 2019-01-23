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Rumların yüzde 14’ü ülkede Antisemitizm sorunu olduğu görüşünde

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Rumların yüzde 14’ü Güney’de antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) sorunu olduğu görüşünde.
Rumların yüzde 14’ü ülkede Antisemitizm sorunu olduğu görüşünde

Rumların yüzde 14’ü Güney’de antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) sorunu olduğu görüşünde.

Alithia 4-20 Aralık 2018’de, AB genelindeki -499’u Rum- toplam 27 bin 643 kişi üzerinde yapılan ve sonuçları dün Brüksel’de açıklanan Eurobarometre sonuçlarına yer verdi.

Buna göre Rumların yüzde 14’ünün Güney Kıbrıs’ta Yahudi düşmanlığı sorunu olduğu, yüzde 8’i de ülkedeki Yahudi düşmanlığının son beş yılda arttığı görüşünde.

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