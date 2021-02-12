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Rus bilim insanları, farklı Kovid-19 türlerine karşı aşı geliştirmenin yolunu buldu

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Rus bilim insanları, farklı Kovid-19 türlerine karşı aşı geliştirmenin yolunu buldu
Rus bilim insanları, farklı Kovid-19 türlerine karşı aşı geliştirmenin yolunu buldu

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, Kovid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 koronavirüsünün farklı türlerine karşı aşıları hızlı bir şekilde oluşturma fırsatını verecek teknolojiyi geliştirdiklerini belirtti.

Gamaleye Araştırma Merkezi Başkanı GintsburgRossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, “Enstitümüz, koronavirüsün tek varyantının değil, iki, üç, dört, beş farklı varyantın antijenlerini içeren aşıları çok hızlı ve verimli biçimde oluşturmaya izin veren teknoloji geliştirdi” diye konuştu.

Aralarında SARS-CoV-2’nin olduğu RNA virüslerinin, dünyanın en hızlı değişen nesneleri olduğunu kaydeden Gintsburg, bu yüzden sürekli yeni türlerin ortaya çıktığını ve bu yeni türlerin immünolojik parametrelerinin farklı olabileceğini belirterek, “Ancak henüz böyle mutasyonlar tespit edilmedi” dedi.

Çalışmanın ileri aşamada olduğunu söyleyen Gintsburg, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’nun Pazartesi günü bir duyuruda bulunacağını belirtti.

Klinik testlerin, bu yılın sonunda başlayabileceğini dile getiren Gamaleya Başkanı, hazır aşının 2022’de piyasaya sürülebileceğini de sözlerine ekledi.

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