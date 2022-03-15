Rusya-Ukrayna Savaşı Potasyum İyodür Haplarının Satışını Artırdı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken en çok endişe duyulan konulardan biri de nükleer santraller… Santrallerde herhangi bir kazanın olması ya da nükleer bomba gibi tehlikelerin ortaya çıkması halinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, akciğerlerle solunabilen ve ayrıca suyu, toprağı, bitkileri ve hayvanları kirletebilen atmosfere büyük miktarlarda radyoaktif iyot salınması gibi korkutucu bir risk var.

Bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri’nde satışı onaylanan büyük potasyum iyodür üreticileri, stoklarının son haftalarda hızla tükendiğini belirtiyor. Üreticiler bunun, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle aynı zamana denk geldiğine dikkat çekiyor.

CDC, potasyum iyodür haplarının radyoaktif iyodine karşı yüzde 100 koruma sağlamadığına dikkat çekti ve tek bir dozun tiroid bezini sadece 24 saat koruduğu konusunda uyardı. Ajans, daha yüksek doz almanın veya önerilenden daha sık almanın daha fazla koruma sağlamadığını ve ciddi hastalıklara veya ölüme neden olabileceğini de söyledi.

STOKLAR TÜKENDİ

Uyarılara rağmen, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında radyoaktif bir tehlike ile karşı karşıya kalınma ihtimaline karşılık haplar hızla tükenmeye başladı.

65 mg ve 130 mg IOSAT potasyum iyodür tabletleri üreten, New York merkezli Anbex, Inc. lider bir tedarikçi olmasına rağmen web sitesinde şu anda, “Şu anda IOSAT potasyum iyodür 130mg ve 65mg tablet stoğumuz kalmadı” diyen bir mesaj yayınladı.

Anbex’in satış ve pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Troy Jones, “Nisan başında tekrar stoklara girmeyi umuyoruz, ancak mart ayının sonunu da zorluyoruz” dedi.

Jones, şirketin şubat ortasından başlayarak dünya çapında bireyler, satıcılar, hastaneler, belediyeler ve hükümetler de dahil olmak üzere çeşitli alıcılardan 15 milyona kadar sipariş gördüğünü söyledi: “Bu talep 23 Şubat ile 28 Şubat arasında başladı. Elimizdeki tüm envanteri sattık. Son beş gün içinde ise muhtemelen satmak için genellikle yarım yılımızı alacak kadar sattık.”

Jones, satışların Rus kuvvetlerinin Ukrayna’nın Çernobil nükleer santralinin kontrolünü ele geçirdiği haberlerine denk geldiğini söyledi. Ayrıca ne zaman bir nükleer serpinti tehdidi olsa potasyum iyodür talebinin de arttığına dikkat çekti.

2018’DE KUZEY KORE’NİN SİLAHI NEDENİYLE YİNE TALEPLER ARTMIŞTI

2018’de Donald Trump Kuzey Kore’nin çok büyük ve güçlü bir silaha sahip olduğunu tweet’lediğinde nükleer savaş tehdidine ilişkin korku arttığı gibi potasyum iyodüre de talebin arttığı belirtildi.

Jones, Anbex’in üretimi artırdığını söylerken, tüketicileri CDC’nin yönergelerini izlemeleri ve yalnızca sağlık yetkililerinin tavsiyesi üzerine potasyum iyodür hapları almaları gerektiği konusunda da uyardı.

ORDU DA ALIYOR

Londra merkezli BTG Specialty Pharmaceuticals da şirketin potasyum iyodür ürünlerine Avrupa ve ABD genelinde talebin arttığını bildirdi. ABD operasyonları da bulunan Londra merkezli BTG’nin sözcüsü Chris Sampson, “Bu, Ukrayna’daki çatışmayla aynı zamana denk geldi” dedi.

Sampson, BTG’nin tamamen stoklarının tükendiğini web sitesi üzerinden sipariş kabul etmeyi geçici olarak durdurduklarını da belirtti: “Ürünümüzün çoğu hükümetlere, halk sağlığı kurumlarına ve stokları yöneten orduya satılıyor.”