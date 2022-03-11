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Rusya-Ukrayna savaşı… Uydu görüntüleri yayınlandı: Rus askerleri Kiev’den ayrılıyor

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Uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies’in Reuters haber ajansı aracılığıyla servis ettiği uydu görüntülerinde, günlerdir Kiev dışında bekleyen kilometrelerce uzunluğundaki Rusya askeri araç konvoyunun dağılmaya başladığı görülüyor.
Rusya-Ukrayna savaşı… Uydu görüntüleri yayınlandı: Rus askerleri Kiev’den ayrılıyor

Uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies’in Reuters haber ajansı aracılığıyla servis ettiği uydu görüntülerinde, günlerdir Kiev dışında bekleyen kilometrelerce uzunluğundaki Rusya askeri araç konvoyunun dağılmaya başladığı görülüyor.

ABD merkezli şirketin paylaştığı fotoğrafta 64 kilometre uzunluğunda olan ve içinde zırhlı araçlar, tanklar ve benzeri askeri araçların olduğu konvoyun sayısının azalması dikkat çekiyor.

Maxar’ın paylaştığı uydu görüntülerinde Rus tanklarının dağıldığı ve farklı lokasyonlarda görüldüğü gözler önüne seriliyor.

Ukrayna’da beklemedikleri bir direnişle karşılaşan Rus askeri araçlarının ve tanklarının ya geri çekildiği ya da yakınlardaki ormanlık alana çekildiği görülüyor. Kiev’in kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınındaki tank ve araçların manevra yaptığı ve ormanlık alana ilerlediği kaydedildi.

Irpin köprüsünden geçmek isteyen Ukraynalılar uzun kuyruklar oluşturdu.

Lubyanka bölgesinde de zırhlı araç ve tankların pozisyon değiştirdiği belirtilirken haberde, Rusya’nın bölgedeki ilerlemesinin gıda ve akaryakıt krizi sebebiyle durduğu belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da bir süre önce yaptığı açıklamada başkentin “bir kaleye döndüğünü” söylemişti.

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