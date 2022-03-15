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Rusya, uzay istasyonunu düşürmekle tehdit etmişti: Harita yayınladılar!

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Rusya'dan ise bu yaptırım kararlarına karşı ‘tehlikeli' bir açıklama gelmişti.
Rusya, uzay istasyonunu düşürmekle tehdit etmişti: Harita yayınladılar!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Rusya'dan ise bu yaptırım kararlarına karşı ‘tehlikeli' bir açıklama gelmiş, Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucunda yörüngeden çıkıp ABD veya Avrupa'ya düşebileceğini iddia etmişti.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, uzay istasyonunun düşebileceği yerleri gösteren bir harita paylaştı.

İngiliz Daily Express gazetesinin haberine göre, Rogozin, Rusya’nın ISS’nin düşebileceğini söylediği bölgeleri gösteren bir haritayı paylaştıktan sonra endişeler de aynı ölçüde arttı.

NASA, ISS’in 2031 yılında hizmet dışı bırakılmasını planlıyordu. Ancak uzmanlar, Kremlin’in tehditlerinden sonra bu durumun çok daha erken gerçekleşebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

‘PUTİN, ISS’İN KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’yı işgali sırasında Rusya’ya uygulanan uluslararası yaptırımların karşısında ISS’nin kaderine karar verebileceği belirtiliyor.

Rogozin tarafından Telegram’dan paylaşılan haritada, Rusya ve kuzey Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kanada risksiz bölgelerde yer alıyor. Paylaşılan haritada Türkiye’nin de riskli bölgede yer aldığı görülüyor.

Rogozin tarafından yayımlanan mesajda, Batılı ülkelere, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulunulurken, ‘ISS’nın iki bileşeni olan “Zarya” ve “Zvezda” motorlardan ayrılabilir. NASA’ya defalarca mektup gönderip yaptırımların geri alınmasını istedim. Eğer bu talepler ciddiye alınmazsa 500 tonluk uzay istasyonu haritadaki herhangi bir bölgeye düşebilir” ifadeleri kullanıldı.

ABD’YE GÖZDAĞI VERDİ

Roscomos başkanı, Rusya’ya uygulanan yaptırımları “yasadışı” olarak nitelendirdi ve ISS’ye hizmet veren Rus araçlarının operasyonlarını kesintiye uğratacağını söyledi.

Rogozin, Rusların, ‘Amerikan kesiminin yaşam destek sistemlerinin çoğaltılmasını sağladığı’nı da vurgulayarak ABD’ye gözdağı verdi.

Rogozin, tehditlerini gerçekleştirirse, uzaydaki ABD’li astronotların oksijen elde etmesini sağlayan, karbondioksitleri sistemden uzaklaştıran araçlar devre dışı kalabilir…

Rusya, ABD’nin dünya ile iletişiminde de önemli bir rol oynadığını hatırlattı.

Dünya’nın 248 mil üzerinde yörüngede dönen ISS, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Avrupa ve Kanada arasında ortak bir program olarak hayata geçirilirken, Uzay İstasyonu’nun ilk bölümü 1998 yılında yörüngeye oturmuştu.

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