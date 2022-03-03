Rusya ve Ukrayna arasında müzakere muamması

Rusya ve Ukrayna arasında bugün düzenlenmesi beklenen ateşkes görüşmelerinin ikinci turuyla ilgili belirsizlik sürüyor.

Rusya ve Ukrayna arasında bugün düzenlenmesi beklenen ateşkes görüşmelerinin ikinci turuyla ilgili belirsizlik sürüyor.

Rus haber ajansı Sputnik, Belarus'ta düzenlenmesi planlanan görüşmelerin zamanının belirsiz olduğunu aktardı. Diplomatik bir kaynak, ikinci tur barış görüşmelerinin yerinin değişebileceğini söyledi. Kaynak, müzakerelerin saati konusunda belirsizlik olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisinden dün yapılan açıklamada, Ukrayna heyetinin görüşmelere katılacağı belirtilmişti. Rusya'nın görüşmelerdeki müzakerecisi olan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy de Kiev temsilcilerin görüşmelere bu sabah gelmesinin beklendiğini kaydetmişti.

“GÖRÜŞMELER BİR YERE VARABİLİR”

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, görüşmelerinin ‘gelecek vaat ettiğini' ve bir yere varabileceğine inandıklarını söyledi.

Rus TASS haber ajansının haberine göre Ryabkov, Rusya’nın ABD ve diğer Batılı devletlerle iletişim kanallarını açık tuttuğunu, bunu daha çok elçilikler üzerinden yaptığını ifade etti.

Rusya’nın güvenlik garantileri ve stratejik istikrar konusunda görüşmelere sürdürmeye hazır olduğunu belirten Ryabkov ayrıca Ukrayna harekatının hedeflerine tamamen ulaşacağından emin olduğunu söyledi. Ukrayna'ya silah sevkiyatını da eleştiren Rus yetkili, Rusya’nın Batılı devletleri gerginliğin tırmandırılmaması konusunda uyardığını belirtti.