  • BIST 2.022,09
  • Altın 876.257
  • Dolar 14.1347
  • Euro 15.6589
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rusya ve Ukrayna arasında müzakere muamması

» »
Rusya ve Ukrayna arasında bugün düzenlenmesi beklenen ateşkes görüşmelerinin ikinci turuyla ilgili belirsizlik sürüyor.
Rusya ve Ukrayna arasında müzakere muamması

Rusya ve Ukrayna arasında bugün düzenlenmesi beklenen ateşkes görüşmelerinin ikinci turuyla ilgili belirsizlik sürüyor.

Rus haber ajansı Sputnik, Belarus'ta düzenlenmesi planlanan görüşmelerin zamanının belirsiz olduğunu aktardı. Diplomatik bir kaynak, ikinci tur barış görüşmelerinin yerinin değişebileceğini söyledi. Kaynak, müzakerelerin saati konusunda belirsizlik olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisinden dün yapılan açıklamada, Ukrayna heyetinin görüşmelere katılacağı belirtilmişti. Rusya'nın görüşmelerdeki müzakerecisi olan Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy de Kiev temsilcilerin görüşmelere bu sabah gelmesinin beklendiğini kaydetmişti.

“GÖRÜŞMELER BİR YERE VARABİLİR”

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, görüşmelerinin ‘gelecek vaat ettiğini' ve bir yere varabileceğine inandıklarını söyledi.

Rus TASS haber ajansının haberine göre Ryabkov, Rusya’nın ABD ve diğer Batılı devletlerle iletişim kanallarını açık tuttuğunu, bunu daha çok elçilikler üzerinden yaptığını ifade etti.

Rusya’nın güvenlik garantileri ve stratejik istikrar konusunda görüşmelere sürdürmeye hazır olduğunu belirten Ryabkov ayrıca Ukrayna harekatının hedeflerine tamamen ulaşacağından emin olduğunu söyledi. Ukrayna'ya silah sevkiyatını da eleştiren Rus yetkili, Rusya’nın Batılı devletleri gerginliğin tırmandırılmaması konusunda uyardığını belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna: Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla sivil öldü02 Mart 2022 Çarşamba 17:20
  • Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 7. gününde02 Mart 2022 Çarşamba 16:44
  • AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkardı02 Mart 2022 Çarşamba 16:35
  • Ukrayna-Rusya Müzakerelerinin 2. Turu Bu Akşam Yapılacak02 Mart 2022 Çarşamba 15:38
  • Rus enerji devleri için çalışan eski Almanya başbakanına istifa şoku02 Mart 2022 Çarşamba 15:01
  • Yeni Zelanda, Ukrayna’ya silah göndermeyi reddetti02 Mart 2022 Çarşamba 14:45
  • Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'dan Rus oyunculara 'sessiz kalmayın' çağrısı02 Mart 2022 Çarşamba 13:23
  • Rusya’da kriz büyüyor: Kaçmak isteyenler 26 bin TL’lik uçak biletini gözden çıkarmak zorunda…02 Mart 2022 Çarşamba 13:01
  • Fransa’nın cumhurbaşkanı adayından Türkiye karşıtı vaatler02 Mart 2022 Çarşamba 12:41
  • Rusya-Ukrayna savaşı… Rus paraşüt birliklerinin indiği Harkov, bombardıman altında02 Mart 2022 Çarşamba 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti