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Rusya'da ekonomik büyüme aşağı yönlü revize edildi

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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Oreşkin, "Sanayi üretimindeki artışın zayıf kalma ihtimali nedeniyle, ekonomik büyüme tahminimizi yüzde 2,1’den yüzde 1,6 ila 2,1’e aşağı yönlü revize ettik." dedi.
Rusya'da ekonomik büyüme aşağı yönlü revize edildi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, ülkenin 2018 için ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek, yüzde 2,1’den yüzde 1,6 ila 2,1’e düşürdüklerini açıkladı.

Oreşkin, Rus Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’da yaptığı açıklamada, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 2,7 ila 3,2 seviyesinde gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti.

Ülkede sanayi üretiminin 2018’de yüzde 1,7 seviyesinde artmasını beklediklerini anlatan Oreşkin, “Sanayi üretimindeki artışın zayıf kalma ihtimali nedeniyle, ekonomik büyüme tahminimizi yüzde 2,1’den yüzde 1,6 ila 2,1’e aşağı yönlü revize ettik.” dedi.

Toplantıda söz alan Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin ise Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 1,7 büyümesini beklediklerini söyledi.

Oreşkin, bir süre önce yaptığı açıklamada, demografi ve ödemeler dengesi gibi sorunların çözülmemesi halinde, ülke ekonomisinde büyümenin yüzde 1’e gerileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

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