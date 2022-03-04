Rusya’daki savaş karşıtı televizyon kanalı yayınına son verdi

Rusya'nın son bağımsız televizyon kanallarından TV Rain, Ukrayna'daki savaş nedeniyle hükümetten gelen baskılar sonucu yayınlarına son verdi.

Rusya'da televizyon yayınlarını denetleyen kurum, bu hafta başında “aşırılık yanlılarını tahrik etmekle ve Rusya'yla ilgili yalan haber üretmekle” suçladığı TV Rain'e erişimi yasaklamıştı. Kanal, Ukrayna savaşına karşı yaptığı yayınlarla ülkede protestoların önünü açmakla ve kamu güvenliğini tehlikeye atmakla suçlanıyordu.

Kanal çalışanlarının dün beraber katıldığı son yayında televizyonun kurucularından Natalya Sindeyeva’nın son sözü “Savaşa hayır” oldu. Ardından onlarca çalışan hep beraber stüdyoyu terk etti.