  • BIST 2.008,82
  • Altın 885.621
  • Dolar 14.2066
  • Euro 15.6631
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rusya’daki savaş karşıtı televizyon kanalı yayınına son verdi

» »
Rusya'nın son bağımsız televizyon kanallarından TV Rain, Ukrayna'daki savaş nedeniyle hükümetten gelen baskılar sonucu yayınlarına son verdi.
Rusya’daki savaş karşıtı televizyon kanalı yayınına son verdi

Rusya'nın son bağımsız televizyon kanallarından TV Rain, Ukrayna'daki savaş nedeniyle hükümetten gelen baskılar sonucu yayınlarına son verdi.

Rusya'da televizyon yayınlarını denetleyen kurum, bu hafta başında “aşırılık yanlılarını tahrik etmekle ve Rusya'yla ilgili yalan haber üretmekle” suçladığı TV Rain'e erişimi yasaklamıştı. Kanal, Ukrayna savaşına karşı yaptığı yayınlarla ülkede protestoların önünü açmakla ve kamu güvenliğini tehlikeye atmakla suçlanıyordu.

Kanal çalışanlarının dün beraber katıldığı son yayında televizyonun kurucularından Natalya Sindeyeva’nın son sözü “Savaşa hayır” oldu. Ardından onlarca çalışan hep beraber stüdyoyu terk etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna’dan Polonya’ya 500 binden fazla mülteci sığındı04 Mart 2022 Cuma 10:33
  • Rusya borsası beşinci günde de kapalı kaldı04 Mart 2022 Cuma 10:16
  • Estonya'ya ait kargo gemisi, Ukrayna açıklarında büyük patlamanın ardından battı03 Mart 2022 Perşembe 21:12
  • Rus kedilerine yaptırım!03 Mart 2022 Perşembe 21:09
  • Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi sona erdi!03 Mart 2022 Perşembe 21:05
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı03 Mart 2022 Perşembe 20:23
  • Avrupa Komisyonu’ndan teklif çağrısı!03 Mart 2022 Perşembe 20:05
  • Fransa’da Aşı Kartı Uygulaması ve Maske Zorunluluğu Kaldırılıyor03 Mart 2022 Perşembe 19:55
  • BM: Rusya'nın Ukrayna'ya Saldırısı Dünya Tarihinde Yeni Ve Tehlikeli Bir Sayfa Açtı03 Mart 2022 Perşembe 18:45
  • AB'den Ukrayna'ya 500 milyon euroluk insani yardım03 Mart 2022 Perşembe 14:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti