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Rusya'dan, Türkiye'deki Olası Lavrov-Kuleba Görüşmesine Destek

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini bildirdi.
Rusya'dan, Türkiye'deki Olası Lavrov-Kuleba Görüşmesine Destek

Reuters’ta yer alan habere göre, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları arasında önümüzdeki hafta Türkiye’de bir toplantı düzenleme önerisini olumlu karşıladı.

Gatilov, 11-13 Mart tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek diplomatik forumda böyle bir toplantı yapılması fikrinin iyi olduğunu söyledi.

İKİNCİ GÖRÜŞMEDEN DE SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Rusya, 24 Şubat’ta saldırı başlattığı Ukrayna ile dün Belarus'un Brest kentinde ikinci kez masaya oturmuştu. Müzakerelerinin ikinci turunun tamamlanmasının ardından 3'üncü turun yapılacağı aktarılarak, taraflar, insani koridorun oluşturulması konusunda uzlaşı sağlandığı bildirildi.

PUTİN: ÜÇÜNCÜ TUR HAFTA SONU YAPILABİLİR

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşme gerçekleştirdi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamada Putin’in, Başbakan Scholz’a Rusya ile Ukrayna arasındaki 3’üncü tur müzakerelerin bu hafta sonu yapılabileceğinin bildirildiğini aktardı.

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