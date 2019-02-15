Sabah: Deniz Çakır'ın tacizini belgeleyen kamera kayıtları ve ifadelere ulaştık

Günaydın, uzun süredir konuşulan tacizi belgeleyen kamera kayıtlarına ve kafe çalışanlarının ‘Suçsuzum’ diyen Deniz Çakır’ı yalanlayan ifadelerine ulaştı" ifadesi kullanıldı.

Sabah gazetesinin Günaydın isimli ekinde yer alan haberde, oyuncu Deniz Çakır'ın başörtülü kadınları sözle taciz ettiği yönündeki iddiaya dair kamera kayıtları ve savcılık ifadelerine ulaşıldığı belirtildi.

Gökhan Gökduman'ın imzasıyla yayımlanan haberde "Bazı çevreler ve Çakır'ın kendisi tarafından yalanlanan olayın güvenlik kamera kayıtlarını ilk kez Günaydın ele geçirdi. Görüntülerde; Çakır'ın saldırgan tavrı, başörtülü kızları telefonu ile çekmeye çalıştığı, el kol hareketleri yaptığı, Çakır'ın yanındaki arkadaşlarının ve kafe personelinin ise onu sakinleştirmeye çalıştıkları görülüyor" dendi ve kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar yayınlandı.

Bu fotoğrafların üzerine, yaşandığı iddia edilen olaya dair notlar yazıldı. Habere herhangi bir video veya ses kaydı konmaması dikkat çekti.

​Kafenin operasyon müdürü S. A. ve şube müdürü M.T.'nin savcılık ifadesine de yer verilen haber, şöyle devam etti:

"İşte sözlü taciz olayının yaşandığı kafenin iki çalışanın, savcılıkta Deniz Çakır aleyhine verdikleri ifadeleri:

S.A. (Operasyon müdürü): Garson çocuklardan tartışma olduğunu öğrenince 7-8 kişilik grubun yanına gittim. 'Yan masadaki Deniz Çakır bizim resimlerimizi çekiyor' dediler. Ben de 'Kusura bakmayın, kendileri ile konuşurum' diyerek Çakır'ın masasına yöneldim. Çakır'ın yanındaki kadından, eğer fotoğraf çektilerse o fotoğrafları silmelerini rica ettim. Bunun üzerine Çakır, 'Neden türbanlıları alıyorsunuz, burası alkollü mekan' dedikten sonra karşı tarafın duyacağı şekilde 'Arabistan değil burası' diye bağırdı. Kızlar 'Bize hakaret ediyor, uyarır mısınız?' dedi. Ben de Çakır'a bu mekana herkesin gelebileceğini, saygısızlık yaptığını söyledim. Grubun yanına giderek onlardan özür diledim.

M. T. (Şube müdürü): Çakır, başörtülü kızların masasının yanından geçerken onlara hitaben 'Ne bakıyorsunuz be' diye sesini yükseltti, daha sonra da 'Sizin yeriniz burası değil, Arabistan'a gidin' dedi ve aralarındaki tartışma büyüdü. Kafenin operasyon müdürü S.A. ile her iki masada da oturanları sakinleştirmeye çalıştık. Çakır, telefonla grubun olduğu tarafa doğru mekanın görüntüsünü almak istedi. Grup, ona 'Niye çekiyorsunuz?' dedi, Çakır da onlara 'Benim fotoğraf çekme özgürlüğüm var, sosyal medyada yayınlarsam müdahale edebilirsiniz' diye karşılık verdi. Arkadaşı telefonu alarak gruba Çakır'ın fotoğraf çekmediğini gösterdi. Ben Çakır'ın elini tutarak 'Sizi dizilerden seviyoruz, ailece sizi seyrediyoruz. Burada olay çıkması sonucunda işten atılacağım. İki çocuk babasıyım. Beni işsiz bırakmayın' dedim. Çakır çıktıktan sonra grubun yanına giderek kendilerinden özür diledim. Kahve ikram ederek özür mahiyetinde hesap almadım."