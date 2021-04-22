Sadıkoğlu çocuklara seslendi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında çocuklara seslenen Başkan Sadıkoğlu, pandemi dolayısıyla bu yıl da bir araya gelemedikleri için üzgün olduklarını ancak sokaklarda, parklarda, tören alanlarında olduğu gibi heyecanımızı ve neşemizi evlerimizde yaşamaya devam edeceklerini ifade etti.

SADIKOĞLU: “YÜREĞİMİZ BURUK AMA İÇİMİZDE HİÇ BİTMEYEN HEYECAN VE GURUR VAR”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara seslendi. Mesajında samimi bir dil kullanan Başkan Sadıkoğlu, şunları kaydetti: “Merhaba Çocuklar! Nasılsınız?

Biliyorum ki yüreğiniz biraz buruk, bu 23 Nisan’da da!

Biliyorum; çünkü ben de sizler gibi aynı duyguları yaşıyorum.

Yüreğimiz buruk ama hiç bitmeyen, bitmeyecek heyecan ve gururumuz var hepimizin değil mi?

Çünkü Ulu Önderimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte yürümeye ant içtik.

Haydi, şimdi tıpkı; sokaklarda, parklarda, tören alanlarında olduğu gibi heyecanımızı ve neşemizi evlerimizde yaşayalım, geçen yıl olduğu gibi! Atatürk’ümüzü analım, gözlerimizi kapatarak onu düşleyerek. Sizlere armağan ettiği bu özel ve güzel günü doya doya yaşayın çocuklar. Yaşayın ki çocuk olmak işte böyle bir şey dedirtin!

Sevgili Çocuklar;

Geleceğimize yön verecek, dünyayı gülen gözleri ile şekillendirecek olan sizlersiniz.

Sizler; çocuk yaşta olmanıza rağmen çok önemli bir sürece tanıklık etmeye devam ediyorsunuz. Sıkıldınız onu da biliyoruz ama sağlığımız için, geleceğe daha umutla bakmak ve sağlam adımlarla ilerleyebilmek için biraz daha sabırlı olmalıyız. Ben inanıyorum ki bu süreci, hep birlikle başarıyla tamamlayacağız ve tekrardan nice 23 Nisan’larda buluşacağız.

Sevgili çocuklar;

Sizler, geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın güvencesisiniz. Çocuk olmak coşkulu olmak, çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir.”

Başkan Sadıkoğlu, mesajının sonunda ise çocukları çok özlediğini belirterek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla andı.