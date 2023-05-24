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Sadıkoğlu: Her Milletten İnsanı İskele'de Ağırlıyoruz

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Sadıkoğlu: Her Milletten İnsanı İskele'de Ağırlıyoruz
Sadıkoğlu: Her Milletten İnsanı İskele'de Ağırlıyoruz

KARDEŞLER BİR KEZ DAHA İSKELE’DE BULUŞTU

UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANI SÜSLÜ, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

GÖRÜŞMEDE KARDEŞ ŞEHİRLER ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ELE ALINDI

SADIKOĞLU: “HER MİLLETTEN İNSANI İSKELE’DE AĞIRLIYORUZ”

SÜSLÜ: “UÇHİSAR DA İSKELE GİBİ DÜNYANIN ÇOK YERİNDEN ZİYARETÇİ ALIYOR”

25 Mayıs 2022 yılında kardeşlik protokolüne imza atarak, bağı güçlendirmeyi, diyalogu geliştirmeyi hedefleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, bir kez daha İskele’de bir araya geldi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere ülkemize gelen kardeş şehir Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kardeş şehirler arasındaki iş birliğinin ele alındığı görüşmede Uçhisar Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Ülkü ile İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa hazır bulundu.

 

UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANI SÜSLÜ, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

SADIKOĞLU: “HER MİLLETTEN İNSANI İSKELE’DE AĞIRLIYORUZ”

İskele Belediyesi’nin, İstanbul Büyükçekmece, Beykoz ve Pendik, Ankara Mamak, Kütahya, Samsun, Antalya Finike ve Trabzon Ortahisar’ın ardından 10. kardeş şehri Nevşehir’e bağlı, Uçhisar Belediyesi’yle de yapılacaklar ve yapılması gerekenler hususunda fikir alış verişi sürüyor. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, iki belediye arasındaki ilişkiyi artırmak, kardeşlik bağını güçlendirmek ve diyalogu geliştirmek adına kardeşlik protokolüne imza atan İskele Belediyesi ile Uçhisar Belediyesi, önümüzdeki dönem ortak neler yapılabiliri görüşmek üzere bir araya geldiler.  İskele Belediy Başkanı Hasan Sadıkoğlu bu kapsamda ülkemizde bulunan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü makamında kabul etti. Görüşmede konuşan Başkan Sadıkoğlu, 1 yıl önce imzalanan kardeşlik protokolünü hatırlatarak, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’yü İskele’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dil getirdi.

İskele’nin son dönemdeki gelişimi ve bu gelişme bağlı olarak büyümesini anlatan Başkan Sadıkoğlu, her milletten insanı İskele’de ağırladıklarının altını çizdi. Gelişime bağlı olarak bazı sorunların var olduğunu bu sorunları ortadan kaldırmak için de var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, İskele’nin ülkenin yükselen yıldızı olmak yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Başkan Sadıkoğlu kabuldeki konuşmasında Uçhisar Belediyesi ile İskele Belediyesi’nin dostluğunun, kardeşliğinin ve birlikteliğinin daim olmasını da temenni etti.

 

SÜSLÜ: “UÇHİSAR DA İSKELE GİBİ DÜNYANIN ÇOK YERİNDEN ZİYARETÇİ ALIYOR”

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü de ziyaretteki konuşmasında, kardeş şehir İskele Belediyesi’ni kardeşlik protokolünün sene-i devriyesinde ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Uçhisar Belediyesi’nin faaliyetleri hakkında Başkan Sadıkoğlu’na bilgi veren Süslü, turistik bir yer olması açısından İskele Belediyesi ile benzer noktaları olduğunu ifade etti, Uçhisar’ın da İskele gibi dünyanın pek çok yerinden ziyaretçi aldığını belirtti.

 

Görüşmenin sonunda ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü arasında hediye takdimi gerçekleşti.

 

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