Sadıkoğlu:“Şehitlerimiz, kahramanlık destanına imza attı”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. “Kıbrıs türkünün varoluş mücadelesinde, kahramanlık destanına imza atan, bastığımız toprakları vatan yapan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” diyen Sadıkoğlu, tarihte Kanlı Noel olarak anılan, acılarla dolu günlerin üzerinden geçen 55 yıla dikkat çekti, o günlerle ilgili hatırlatmalarda bulundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu mesajının devamında ise şunlara yer verdi: “1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş ve barış içerisinde süren yaşam, adamızda tek başına hâkimiyet kurmak isteyen Rumlar tarafından son bulmuştur. 20 Aralık 1963 gecesi yapılan “Kanlı Noel” saldırısı ile uluslararası anlaşmalar ve anayasa göz ardı edilerek ne yazı ki 1964 olaylarının başlamasına neden olunmuştur. Bu saldırılar sonucu binlerce insanımız yaşadığı topraklardan göç etmek durumunda kalmış, yüzlerce insanımız şehit olurken, birçoğu da gazilik mertebesine erişmiştir.

Ta ki 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı yapılana kadar. Anavatan Türkiye’mizin etkin ve yerinde müdahalesiyle birlikte yaşanılan zulüm sona ermiş, Kıbrıslı Türkler, esaretten özgürlüğe kavuşmuştur.”

Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine katılanları, Toplumsal Mücadele Önderimiz Dr. Fazıl KÜÇÜK ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif DENKTAŞ’ı, ahirete göç eden dava arkadaşlarını ve şehitleri rahmetle anan Sadıkoğlu, mesajını ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın “Benim İki bayrağım var.Biri yurdumun tapusu, Biri kan bedeli, haktır” sözleriyle noktaladı.