Açlık grevindeki HDP’li vekil Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, annesinin sağlığıyla ilgili kötü bir gelişme yaşanmasından endişe duyduklarını söyledi.

Açlık grevindeki HDP’li vekil Leyla Güven’in kızı Sabiha Temizkan, annesinin sağlığıyla ilgili kötü bir gelişme yaşanmasından endişe duyduklarını söyledi.

Güven, 31 Ocak’ta tutuklanmıştı. HDP’li vekil hakkında ‘silahlı örgüt kurma veya yönetme’, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’ suçlarından 17 yıl altı aydan 31 yıl altı aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Diyarbakır Cezaevi’nde tutuklu bulunan Güven, ‘PKK lideri Abdullah Öcalan’a ve cezaevlerindeki siyasi tutuklulara yönelik tecrit uygulamalarını protesto etmek’ için 7 Kasım’da süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladığını açıklamıştı.

Annesinin talebinin PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesi olduğunu ve bunun karşılanmaması halinde açlık grevini sonlandırmayacağını aktaran Temizkan, Güven’in moralinin yüksek olduğunu söyledi.

Temizkan, Güven’in sağlık problemleriyle ilgili de şunları söyledi: “Tansiyon, baş ağrısı, uykusuzluk ve halsizlik problemleri var. Sese, kokuya ve ışığa karşı hassasiyet durumu gelişmiş. Sağlığıyla ilgili kritik eşiği aşmış durumda.”